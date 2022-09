Il matrimonio di Marcell Jacobs e Nicole Daza: la sposa con abito a sirena e velo di brillanti Nicole Daza ha sfoggiato due abiti da sposa scintillanti per la festa di nozze sul lago di Garda.

A cura di Beatrice Manca

Una cerimonia sul lago, al tramonto, sotto una cascata di fiori bianchi: il campione olimpico Marcell Jacobs ha sposato la compagna Nicole Daza sabato 17 settembre, a Gardone Riviera nel Bresciano. La sposa, che festeggiava il suo compleanno nello stesso giorno, ha sfoggiato ben due abiti scintillanti: è arrivata all'altare avvolta da un lungo velo e poi, per la sera, ha scelto un minidress scintillante.

L'abito da sposa trasparente di Nicole Daza

Per il giorno del suo matrimonio Nicole Daza si è affidata a un'altra Nicole: la stilista Nicole Cavallo, designer del marchio Nicole Spose Milano. Per il matrimonio con lo sportivo ha disegnato un abito a sirena in tulle nude, decorato con ricami di pizzo che si intrecciano in un effetto tattoo sulla figura della sposa. Un omaggio forse alla sua passione per i tatuaggi. L'abito terminava con una coda di tulle ed era completato da un velo lungo quattro metri con applicazioni di cristalli scintillanti. Accanto a lei, il futuro marito ha indossato un classico completo nero, con papillon e fiore all'occhiello.

Il bozzetto dell’abito Nicole Milano

Nicole Daza con il tubino scintillante per la festa di nozze

Ormai due abiti sembrano essere la regola per un matrimonio vip: dopo essersi scambiati le fedi, i coniugi Jacobs hanno festeggiato con un ricevimento a Villa Alba. Per la sera, la sposa ha indossato un secondo abito di Nicole Milano, un tubino aderente con ricami scintillanti e fili di perle.

L’abito per la festa di nozze di Nicole Milano

L'atelier Nicole Milano ha vestito anche la figlia della coppia e la sorella della sposa, Francesca Daza, elegantissima in un abito in plissé rosa. Dopo la cerimonia gli sposi hanno condiviso le immagini delle fedi molto particolari, con una lavorazione ondulata che richiama il simbolo dell'infinito: una vera promessa di amore eterno.