Il matrimonio di Demet Özdemir di DayDreamer: i tre abiti da sposa, dal tubino a rete al look hippie Demet Özdemir, l’attrice di DyDreamer, ha sposato il fidanzato Oguzhan Koc lo scorso weekend in Turchia. Per il suo grande giorno ha sfoggiato tre diversi look, da un originale tubino a rete a un abito dallo stile hippie.

A cura di Valeria Paglionico

Demet Özdemir, l’attrice turca della nota soap opera DayDreamer – Le ali del sogno, ha finalmente coronato il suo sogno d'amore: lo scorso weekend ha sposato il fidanzato Oguzhan Koc e non potrebbe essere più felice. I due sono usciti allo scoperto da poco più di un anno, in precedenza si vociferava di un flirt della diva con Can Yaman, ma col fidanzamento ogni tipo di gossip è stato messo a tacere. La cerimonia è stata celebrata in Turchia e non sono mancati gli ospiti "famosi", ovvero i colleghi del telefilm, anche se di Can Yaman non c'era traccia (probabilmente per motivi lavorativi). La sposa è riuscita ad attirare tutti i riflettori su di sé grazie a tre diversi look: ecco cosa ha indossato per le nozze.

Il matrimonio in Turchia di Demet Özdemir

Demet Özdemir e il fidanzato Oguzhan Koc avevano già pronunciato il fatidico sì: le prime nozze si sono tenute in Germania, le seconde in Italia con il rinnovo delle promesse. È stato però in Turchia che la coppia ha celebrato la tradizionale Notte dell’Hennè.

Il primo abito di Demet Özdemir

Dopo aver rimandato la cerimonia prevista per il 25 agosto a causa di alcuni violenti temporali che hanno colpito la zona, i due hanno fissato il matrimonio nella giornata di domenica 28 agosto. A fare da sfondo al loro amore, un lussuoso palazzo storico nel prestigioso quartiere Seriyer di Istanbul, dove gli invitati hanno potuto ammirare un panorama mozzafiato sullo Stretto del Bosforo.

Demet Özdemir col maxi velo

Demet Özdemir, i tre abiti da sposa per le nozze

La sposa per il suo grande giorno si è cambiata per ben tre volte. Per il rito civile ha scelto un sinuoso abito a sirena, per la precisione un modello a tubino realizzato in un originale tessuto a rete, con la scollatura strapless e un pomposo strascico imbottito di tulle. Non è mancato il tradizionale velo in tulle bianco, applicato a un raccolto bon-ton.

Il secondo abito bianco di Demet Özdemir

Nel corso della cerimonia si è cambiata e ha ancora una volta seguito la tradizione del total white ma questa volta con una sirena di raso contraddistinta da un reggiseno a punta. Per i festeggiamenti, infine, ha lasciato spazio all'originalità con un look in pieno stile hippie: maxi gonna, frange sulle maniche, scollo a barca e coroncina luccicante tra i capelli.