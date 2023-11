Il matrimonio di Benji Mascolo e Greta Cuoghi: la sposa preferisce i pantaloni all’abito tradizionale La modella Greta Cuoghi ha sposato il cantante Benjamin Mascolo con rito civile. Ha optato per il bianco tradizionale, un completo coi pantaloni.

A cura di Giusy Dente

Se con la precedente fidanzata Bella Thorne il matrimonio (poi saltato) era di dominio pubblico, stavolta Benjamin Mascolo ha fatto le cose in modo molto diverso. Il cantante (parte del duo Benji&Fede) si è sposato con rito civile optando per una cerimonia estremamente riservata, senza alcuna esposizione mediatica. La notizia è arrivata all'improvviso, nessuno sapeva che stava per compiere il grande passo con la fidanzata.

La modella ventenne Greta Cuoghi è diventata sua moglie. I due si sono sposati al comune di Modena e del fatidico sì non esistono foto né video pubblici: sta circolando, però, in queste ore sui social un breve video che li ritrae all'uscita, sorridenti e mano nella mano. La coppia sta insieme da circa un anno. Prima, il cantante era stato sentimentalmente legato a Bella Thorne per 3 anni. Di recente ne ha svelato diversi retroscena, per spiegare i motivi della rottura. Greta Cuoghi ha riportato luce e serenità nella sua vita.

La sposa sceglie il tailleur total white

La sposa tradizionale è quello con l'abito principesco, rigorosamente bianco, con strati e strati di tulle, ricami, applicazioni scintillanti, lungo velo. In realtà, sempre più donne stanno optando per scelte diverse. Gettonatissimo è l'abito corto: l'ideale soprattutto d'estate, per chi vuole un look sbarazzino o per chi vuole osare con un cambio d'abito serale, sfoggiando qualcosa di trendy con gambe in primo piano per il party serale, dopo la cerimonia.

Ci sono poi le fan dei look minimal, ma di grande effetto. Non tutte si sentono a proprio agio in una creazione elegante e romantica. Ecco perché sempre più donne optano per tute e tailleur. Proprio i pantaloni sono il trend per i matrimoni del 2023, proposti in tantissime collezioni bridal: da Chiara Boni a Atelier Emè, da Vera Wang alle giacche da sposa disegnate da Maria Grazia Chiuri per l'Haute Couture di Dior. Anche Greta Cuoghi nel giorno del sì ha optato per un elegantissimo tailleur candido, abbinato a un paio di décolleté col tacco. Capelli raccolti in uno chignon alto molto chic. Immancabile il bouquet di fiori bianchi.

Le celebrity si sposano in pantaloni

Ha rinunciato all'abito tradizionale a vantaggio di un tailleur Jessica Aidi. La modella francese ha sposato Marco Verratti nel 2021 e ha stupito tutti con pantaloni in pizzo e giacca coordinata. Pantaloni anche per Paola Turci e Francesca Pascale, che si sono unite in matrimonio con rito civile indossando due look simili: Alberta Ferretti per la prima e Fendi per la seconda, ma in entrambi i casi pantaloni palazzo. Si è sposata in pantaloni e senza velo anche Alexandra del Lussemburgo, rompendo la tradizione reale. Il royal wedding è stato un rito civile e la sposa ha stupito tutti coloro che erano soliti immaginare principesse europee con abiti fiabeschi.