La sposa in pantaloni: i completi e le tute più eleganti per i matrimoni del 2023 Addio abiti dalle gonne vaporose, benvenuti pantaloni! La tendenza dell’estate 2023 sono le spose in completo, chic e raffinate. Guida ai vantaggi e agli abbinamenti per brillare durante le nozze.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Stella McCartneym, Ports 1961, Kiton, Michael Kors Collection, Ashi Studio

Dite addio agli abiti da sposa tradizionali, con strati di gonne e sottogonne in tulle effetto principessa. Sempre più future spose scelgono di arrivare all'altare in pantaloni, sia per le cerimonie con rito civile sia per i matrimoni in chiesa o all'aperto. Una scelta all'insegna dell'eleganza, per superare (finalmente) stereotipi e convenzioni. Dai tailleur ai completi con corpetto, fino alle tute, ecco le tendenze bridal dell'estate 2023.

Perché scegliere un abito da sposa con i pantaloni

Ogni donna ha il proprio stile e non dovrebbe snaturarsi proprio nel giorno del matrimonio: se nella vita di tutti i giorni non avete mai sognato un abito romantico o una gonna vaporosa, perché dovrebbe conquistarvi proprio per le nozze? Non tutte le ragazze sognano di essere fate o principesse: c'è chi si sente benissimo in pantaloni e vuole rispettare il suo stile anche all'altare. Niente di più chic, tra l'altro: anche una vera principessa, Alessandra del Lussemburgo, ha scelto un completo coi pantaloni per le sue nozze.

Atelier Emé

Da non sottovalutare poi la questione sostenibilità ambientale: un tailleur candido è un investimento sul futuro di cui non vi pentirete mai. Non c'è il rischio che rimanga per tutta la vita a prendere polvere nell'armadio: si può indossare di nuovo, anche in versione spezzata, in varie occasioni, in modo da onorare un capo prezioso.

Brunello Cucinelli

I tailleur pantalone sono la tendenza dei matrimoni 2023

Le tendenze bridal dell'anno lo confermano: vedremo sempre più spose in pantaloni. Non come gesto di protesta o ribellione, ma per rispettare il proprio stile e sentirsi a proprio agio in un giorno speciale. Da Chiara Boni a Atelier Emè, fino a Vera Wang, c'è solo l'imbarazzo della scelta in fatto di modelli. C'è chi preferisce abbinare un corpetto gioiello o un bustier ricamato a un pantalone dal taglio classico per un risultato glamour e rilassato e chi punta su un grande classico: il tailleur pantalone classico, rilanciato anche dalle passerelle Primavera/Estate 2023. Giacca, pantaloni, chignon e perle: non serve altro per essere perfette.

Chiara Boni

Come abbinare il completo da sposa con i pantaloni

Un outfit classico e dalle linee pulite non significa banale, anzi: il tailleur è l'essenza della raffinatezza e può essere ingentilito da dettagli preziosi e romantici. Il velo, tanto per cominciare, da appuntare su uno chignon. Oppure un corpetto in pizzo ricamato che spunta dalla giacca, o un dettaglio bon ton come un'allacciatura con il fiocco. Sotto i pantaloni potete sbizzarrirvi con sandali gioiello, pump satinate o eleganti slingback, tra le scarpe di tendenze per le spose dell'estate.

Michael Kors Collection

Le tute da sposa per i matrimoni 2023

Siete indecise tra un abito e un completo? Provate una tuta, un ibrido assolutamente chic: ha una linea fluida, proprio come un vestito, ma la comodità di un paio di pantaloni. Può essere a maniche lunghe o a maniche corte, è perfetta per chi si sposa in piena estate (che potrà anche giocare con scollatura e schiena nuda) ma anche per le spose d'inverno, che sceglieranno modelli a maniche lunghe completati da un blazer o da una mantella. Il risultato? Assolutamente chic!