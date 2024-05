Il matrimonio di Benedetta Gargari: chi ha firmato gli abiti da sposa ricamati dell’attrice di Skam

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Benedetta Gargari il giorno delle nozze

Benedetta Gargari si è sposata. L'attrice di Skam, che fino alla terza stagione ha interpretato il ruolo di Eleonora Sava, ha celebrato il matrimonio con Tommaso Cocchi, avvocato e suo fidanzato di lunghissima data. Gargari, classe '95, ha deciso di abbandonare la recitazione, per dedicarsi all'avvocatura dopo essersi laureata in Giurisprudenza, facoltà dove potrebbe aver conosciuto il marito. A condividere le foto delle nozze sui social è stata Ludovica Gargari, chef e sorella della sposa: l'ex attrice, infatti, è passata dal profilo pubblico a quello privato sui social, per tutelare la sua privacy e quella dei suoi cari.

Benedetta Gargari e Tommaso Cocchi

Gli abiti del matrimonio di Benedetta Gargari

Come spesso accade, la sposa ha cambiato due abiti nel corso della cerimonia. Per le nozze in chiesa, Benedetta Gargari ha scelto un abito meraviglioso con ricami floreali e pizzo firmato Atelier Emé. Si tratta del modello Manuela con corpetto con scollo a cuore e gonna in tulle: sia la parte superiore che la gonna sono ricamate con motivi floreali. Il tulle color avorio e cipria dà vita a una gonna maestosa.

Benedetta Gargari il giorno del matrimonio

Dopo l'aperitivo, probabilmente per il taglio della torta, la sposa ha cambiato abito per prepararsi a ballare e festeggiare con amici e parenti. Il secondo look era composto da un abito corto sempre rigorosamente bianco abbinato a un paio di slingback color panna. Il secondo vestito è sempre firmato Atelier Emé, modello Zaira: il corpetto con ricami floreali e in pizzo macramé frastagliati dà vita a scollo a V piuttosto profondo che fanno risaltare il décolléte e la schiena. Una mise perfetta per aprire le danze e per un matrimonio di una sposa così giovane.

Benedetta Gargari con il secondo look