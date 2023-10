Il matrimonio di Anya Taylor-Joy: il significato del colibrì e degli altri simboli sul vestito da sposa Anya Taylor-Joy (“La regina degli scacchi”) ha sposato a Venezia il musicista Malcolm McRae. Ha scelto un abito da sposa non tradizionale con ricami simbolici.

L'attrice Anya Taylor-Joy non ama avere i riflettori puntati su di sé, quando si tratta di vita privata. È una delle attrici più ammirate del momento, è abituata a stare sul grande schermo, ma protegge molto la privacy, quando si tratta di sentimenti. Ecco perché lo scorso anno si è sposata in gran segreto e altrettanto a sorpresa, ha replicato il matrimonio anche in Italia. La 27enne ha pronunciato di nuovo il fatidico sì, ribadendo di voler passare la vita col marito, il musicista dei More, Malcolm McRae. I due hanno rinnovato le promesse in Italia, a Venezia.

Dove si sono sposati Anya Taylor-Joy e Malcolm McRae

La coppia per il secondo matrimonio ha scelto una location storica d'eccellenza: si sono sposati a Palazzo Pisani Moretta, lussuosa dimora del XV secolo affacciata direttamente sul Canal Grande. Erano presenti circa 150 persone. Tra gli invitati anche molti volti noti del mondo dello spettacolo: la top model Cara Delevingne, l'attrice Julia Garner, il cantante Evan Ross: tutti giunti in Laguna rigorosamente in motoscafo. Anya Taylor-Joy e Malcolm McRae stanno insieme dal 2021. Galeotta fu la première della famosa serie tv La regina degli scacchi, in cui l'attrice fa da protagonista, un ruolo che ha fatto esplodere la sua fama. La coppia era stata già avvistata a Venezia e diversi rumors parlavano di un imminente matrimonio proprio a Palazzo Pisani Moretta: sono stati bravissimi a tenere tutto super segreto.

Il look nuziale della sposa

La sposa ha puntato su un abito tutt'altro che tradizionale. Niente vestito bianco, bensì una creazione personalizzata firmata Dior (di cui è testimonial) di colore beige, con ricami floreali e un insolito colibrì sul corpetto. Lo ha abbinato a un lungo velo, questo candido, appuntato ai capelli biondissimi lasciati sciolti. L'attrice è stata paparazzata affacciata al balcone dell’edificio e per il momento sui social circola soltanto questa foto della fatidica giornata del sì.

Il significato dei ricami sul vestito da sposa

L'attrice ha scelto di personalizzare il vestito con una serie di ricami dai significati simbolici: le costellazioni, il suo segno zodiacale, alcune parole cucite sull'abito, un colibrì bene in vista sul corpetto accanto ad un fiore. Spicca il segno dell'Ariete di colore blu sul corpetto (la sposa è nata il 16 aprile) e si vedono benissimo un fiore e un uccello. C'è un fiore ricamato in rosa anche sulla gonna, vicino all'orlo anteriore: è il fiore di ciliegio, fiore nazionale del Giappone (conosciuti come sakura). Sbocciano in primavera e simboleggiano il rinnovamento, la rinascita. Quanto al colibrì, Anya Taylor-Joy in un'intervista aveva dichiarato di sentirsi particolarmente vicina a questo uccello, ritenuto una sorta di animale spirituale.