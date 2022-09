Il linguaggio segreto delle spille di Elisabetta II, i gioielli che svelavano i suoi sentimenti La regina svelava raramente le sue emozioni, ma le spille erano ottimi indizi: raccontavano i suoi segreti, gli affetti, i ricordi dei cari scomparsi.

A cura di Beatrice Manca

Si è spesso detto che la regina Elisabetta "parlava" anche attraverso gli abiti: il suo ruolo le imponeva di rimanere super partes, sempre, ma le scelte del guardaroba non erano mai casuali. Dopo la Brexit si presentò in parlamento in blu, come la bandiera europea, e durante la pandemia parlò alla nazione in verde, colore simbolo della speranza. Nulla, nelle sue pubbliche apparizioni, poteva mai essere lasciato al caso, gioielli inclusi. C'è un dettaglio, infatti, che pochi notavano ma che invece svelava moltissimo dei pensieri della sovrana: le spille. Gioiello desueto oggi, ma Elisabetta II ne possedeva una collezione molto preziosa, che usava per mandare specifici messaggi.

I segreti delle spille di Elisabetta II

I gioielli della regina Elisabetta sono vere e proprie opere d'arte, pezzi unici e preziosi: le spille non erano mai semplici vezzi, ma venivano usate con un significato preciso. Tra le più usate, per esempio, ci sono quattro spille a forma di fiore: rose, narcisi, cardo e trifoglio rappresentano i Paesi che compongono il Regno Unito e venivano indossate da Elisabetta durante le visite ufficiali in Galles, in Scozia o in Irlanda del Nord.

La regina Elisabetta con la spilla Rose of England

Le spille di Elisabetta II erano un omaggio a Filippo

Alle spille era affidato il lato più sentimentale della sovrana: raccontavano i suoi segreti, gli affetti, i ricordi dei cari scomparsi. Molte, infatti, erano appuntate sugli abiti per ricordare il marito, scomparso un anno fa: durante il discorso alla Cop26, per esempio, Elisabetta II indossò una spilla di diamanti e rubini a forma di farfalla, ricevuta nel 1947 come dono di nozze. Un omaggio al marito, citato nel discorso, e al suo amore per l'ambiente. Allo stesso modo, quando la regina ha visitato la base navale ha voluto indossare la spilla di rubini ricevuta in dono dal marito – ufficiale di marina – per averlo "vicino al cuore". Gli esempi sarebbero troppi: la spilla a forma di grappolo d'uva era un ricordo della madre, mentre le spille fiocco di epoca vittoriana marcano le occasioni importanti della famiglia. Una cosa è certa: sarò difficile superare la diplomazia della regina Elisabetta, che sapeva parlare anche con i gioielli.