Il Diavolo veste Prada: Anne Hathaway rivela il suo look preferito del film Sono passati più di 15 anni da quando è stato lanciato Il Diavolo veste Prada ma il film continua a essere iconico. Tra le tante curiosità super originali che riguardano la pellicola, in quanti sanno qual è il look che la protagonista Andy, alias Anne Hathaway, preferisce?

A cura di Valeria Paglionico

Il Diavolo veste Prada è uno dei film più amati dai fashion addicted e, sebbene sia stato trasmesso al cinema per la prima volta nel 2006, continua a essere iconico. Racconta le avventure di Andrea Sachs, una ragazza talentuosa che sogna di diventare giornalista e che si ritrova tra le assistenti di Miranda Priestley, la direttrice della rivista di moda Runway (personaggio ispirato ad Anna Wintour). Man mano che la storia va avanti, la si vede cambiare in modo drastico: se inizialmente era rigorosa e non troppo curata dal punto di vista fashion, alla fine diventa una donna glamour che forse arriverebbe a vendere l'anima al diavolo per un paio di Jimmy Choo. Tra le tante curiosità super originali che riguardano la pellicola, in quanti sanno qual è il look che la protagonista Andy, alias Anne Hathaway, preferisce?

Chi ha curato i look di Anne Hathaway in Il Diavolo veste Prada

Chi ha curato gli outfit glamour e sofisticati de Il Diavolo veste Prada? Patricia Field, la stessa costumista di Sex and The City ed Emily in Paris. Cappotto doppiopetto dai profili animalier, la giacca in tweed abbinata ai cuissardes, il completo nero con la camicia dal colletto Peter Pan: tra tutti i look ce n'è uno in particolare che ha fatto perdere la testa ad Anne Hathaway e a rivelarlo è stata lei stessa di recente. Ha rilasciato un'intervista al magazine Interview e ha ricordato il suo vestito preferito del film. Si tratta del cappotto di velluto Chanel lungo fino alle ginocchia, abbinato a minigonna, calze velate e stivali morbidi. In quale scena lo ha sfoggiato? In quella dedicata alla festa di James Hoult.

Anne Hathaway in Chanel

Anne Hathaway continua a essere una "ragazza Chanel"

A impreziosire quel look total black erano state la collana multi-catena decorata con l'iconica doppia C all-over e una maxi bag da lavoro. A proposito dell'outfit l'attrice ha spiegato: "Penso che fosse un campione perché continuavo a trovare spilli", rivelando un ulteriore dettaglio originale sulla scelta di stile all'insegna del glamour. Alla luce di ciò, non sorprende che qualche tempo fa la Hathaway abbia replicato il look del film a modo suo, ovvero con una mini jumpsuit dai dettagli colorati e le maxi zeppe. Insomma, Andy-Anne è una vera e propria "ragazza Chanel", tanto che ancora oggi i completi de Il Diavolo veste Prada continuano a essere imitatissimi.