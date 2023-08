Il compleanno di Madonna: festeggia con gli occhiali d’oro e smeraldi da quasi 3000 euro Cristalli, smeraldi, oro: Madonna ha festeggiato i 65 anni con un look impreziosito da accessori scintillanti.

A cura di Giusy Dente

Che compleanno sarebbe senza la torta? Anche Madonna ha festeggiato soffiando sulle candeline: per lei sono 65. In un video circolato sui social si vede la cantante intenta ad esprimere il fatidico desiderio. "È bello sentirsi vivi" ha detto. Ha festeggiato a Lisbona, circondata dalle persone care. Le scorse settimane la popstar ha dovuto affrontare dei problemi di salute, che hanno messo seriamente a rischio il suo tour mondiale e hanno fatto preoccupare fan, amici e familiari. È stata ricoverata in ospedale a giugno a causa di un'infezione batterica ed è stata costretta a posticipare i concerti. Ora sta meglio e sembra pronta a girare il mondo con il suo attesissimo Celebration Tour.

Quanto costano gli accessori della cantante

Per il party dei 65 anni Madonna ha scelto un look scintillante: impossibile passare inosservata coi suoi preziosi gioielli! La cantante ama quelli vistosi ed esagerati, è una fan dei diamanti e dei cristalli. Non a caso, ha scelto anche di metterli sui denti! Possiede diverse griglie, che usa per rendere più bello il sorriso, visto che è una parte di sé che non ama particolarmente. Nella collezione non mancano anche accessori provocatori, come la collana-vibratore che ha messo al collo per lanciare un messaggio di autodeterminazione e libertà, rivolto alle donne troppo spesse vittime del senso di vergogna, quando si tratta di sessualità.

in foto: orecchini House of Emmanuele

Nel giorno del compleanno ha sfoggiato un paio di orecchini di House of Emmanuele, brand fondato dal designer Emmanuel Tsakiris amatissimo dalle celebrity. Ne hanno sfoggiato le creazioni anche Beyonce, Jennifer Lopez, Mariah Carey, Kim Kardashian, Rihanna, Lady Gaga, Naomi Campbell. Quelli di Madonna sono il modello Dinasty Camilla Emerald Peridot con cristalli bianchi e di due diverse nuance di verde. Costano 436 euro.

Leggi anche Il compleanno di Madonna: la location dei festeggiamenti in Italia

in foto: occhiali Anna–Karin Karlsson

Ma il pezzo forte sono gli occhiali. Sono il modello Pantera di Anna-Karin Karlsson, brand specializzato in accessori di lusso che realizza occhiali simili a vere e proprie opere d'arte. Quelli di Madonna presentano una cornice di centinaia di cristalli incastonati a mano su oro bianco, con una pantera nella parte centrale (appena sopra al naso, tra le due lenti scure) dagli occhi fatti con veri smeraldi. Costano 2750 euro.