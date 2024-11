video suggerito

Il bomber a effetto pelle è il must dell’autunno 2024: i consigli per abbinarlo nel modo giusto Il capo da avere per affrontare l’ultimo mese dell’autunno 2024 con stile? Il bomber effetto pelle: ecco i modelli must e i consigli per abbinarli nel modo giusto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

L'autunno 2024 è entrato nel vivo ma, nonostante il freddo sempre più pungente e le giornate uggiose, sono moltissimi coloro che proprio non riescono a dire addio al clima caldo e mite dell'inizio della stagione. Per loro arrivano delle buone notizie: per ora possono tenere da parte i piumini d'oca, i cappotti oversize e le pellicce, il must del momento è il bomber effetto pelle. A metà tra il classico chiodo in total leather e la giacca imbottita in pieno stile invernale, è l'ideale per affrontare i primi freddi e le prime piogge con stile: ecco quali sono i modelli da avere e come abbinarli.

Bomber effetto pelle: quali colori scegliere?

Qual è il capo must di fine autunno 2024 che si rivelerà perfetto per aggiungere un tocco rock e grintoso a ogni tipo di look? Il bomber effetto pelle. A primo impatto sembra essere una semplice giacca di pelle ma in verità all'interno è imbottito, dunque è l'ideale per affrontare il freddo con stile, strizzando l'occhio alla primavera ormai passata.

Ne esistono di infiniti modelli, da quelli avvitati ispirati al classico chiodo a quelli oversize, fino ad arrivare ai lunghi trench, in tutti i casi per essere sul pezzo in fatto di tendenze sarebbe bene puntare sui colori del momento come il marrone e il bordeaux. In alternativa si può scegliere il classico nero, nuance evergreen che sta bene su tutto.

Come abbinare il bomber effetto pelle in autunno

Il bomber effetto pelle era destinato a diventare un capo must fin da quando era comparso in passerella lo scorso febbraio, per la precisione quando le più grandi Maison di moda lo avevano inserito nelle loro collezione A/I 2024-25. Isabel Marant, Loewe, Balenciaga, Zimmermann, Ludovic De Saint Sernin: queste sono solo alcune delle griffe che lo hanno usato per completare i loro look da catwalk.

I modelli più trendy? Quelli oversize o con le maniche a sbuffo che mixano alla perfezione contemporaneità e stile retrò. Possono essere abbinati a pencil skirt, mini dress di paillettes, pantaloni palazzo o leggings fascianti: essendo estremamente versatili, riescono ad aggiungere personalità a ogni tipo di outfit.

