I vestiti a fiori per un matrimonio in estate: colori e modelli di tendenza per le invitate Cercate l’abito perfetto per un matrimonio a luglio, ad agosto o a settembre? Puntate sulla fantasia floreale: una guida ai modelli di tendenza per ogni tipo di cerimonia.

A cura di Beatrice Manca

Con l'arrivo dell'estate si moltiplicano gli inviti ai matrimoni e a volte la scelta dell'outfit, specialmente nei mesi più caldi, sembra un'impresa impossibile. La soluzione arriva dalle passerelle Primavera/Estate 2023: un abito a fiori, fresco e leggero, per portare una ventata di colore alle cerimonie, che siano in chiesa, in spiaggia o in un giardino. I vestiti floreali sono tra le tendenze per i matrimoni estivi destinate a durare: ecco i modelli tra cui scegliere e i consigli di stile per abbinarli.

Gli abiti floreali di tendenza per i matrimoni estivi 2023

Che siate damigelle o invitate a un matrimonio, con un abito a fiori non potete sbagliare. Non solo perché è una fantasia intramontabile, ma perché i fiori sono un simbolo di romanticismo, di rinascita e fanno subito aria d'estate. Gli abiti a fiori hanno un grande vantaggio: sono facilmente riutilizzabili anche in altre occasioni, giocando con accessori folk e scarpe basse. Attenzione però: floreale sì, ma è pur sempre una cerimonia: meglio puntare su un tessuto elegante (niente cotone né lino) scegliere una gonna sotto al ginocchio ed evitare l'effetto "prendisole".

Michael Kors Collection

Gli abiti a fiori possono essere declinati in chiave bon-ton o folk-chic, a seconda delle cerimonie: per le nozze in spiaggia, o all'aperto. via libera a stampe macro e colorate e a gonne lunghe fino a terra. Nel caso di un matrimonio in chiesa, o in comune, sono perfetti abiti a portafoglio o plissettati con fantasie più discrete, effetto acquerello.

Abito a fiori Relish

Come abbinare un vestito a fiori elegante

Ovviamente la fantasia floreale si può declinare anche con una tuta in satin o con un completo elegante. In ogni caso, qualunque sia la vostra scelta di look, le regole per abbinarlo sono sempre le stesse: la fantasia colorata va lasciata protagonista, quindi evitate altre fantasie per stole, camicie o accessori. Meglio puntare su sandali nude o in tonalità metalliche – oro, argento o bronzo – e coordinare anche la borsa, preferibilmente una clutch o una minitracolla.

Gucci

Se il vostro look ha dei colori decisi un'altra opzione è riprendere una delle tinte – magari quella più chiara anche per la stola (o per il blazer) e per le scarpe col tacco. Evitate zeppe o borse capienti per non inciampare nell'effetto ‘spiaggia' e puntate su pochi gioielli, ma studiati: orecchini chandelier, un bracciale rigido o un anello che richiami i colori dell'abito. Neanche un temporale estivo potrebbe rovinarvi l'outfit!