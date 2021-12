I trend lanciati dalle serie più amate del 2021: dal mullet di Tokyo alle tute di Squid Game Il 2021 è stato l’anno delle serie tv cult: Squid Game, La casa di Carta, Emily in Paris, sono solo alcuni dei “fenomeni Netflix”. Che impatto hanno avuto sulla vita reale? Hanno influenzato le mode e le tendenze di stagione. Ecco quali sono i capi e gli accessori diventati un must-have proprio grazie ai protagonisti.

A cura di Valeria Paglionico

Il 2021 volge al termine e, nonostante sia stato il secondo anno di pandemia, è stato ricco di eventi e di novità. Complici le restrizioni, le quarantene e la paura del contagio, sono stati moltissimi coloro che hanno passato la maggior parte delle loro giornate in casa, approfittandone per dedicarsi al binge watching sulle principali piattaforme di streaming. Squid Game, La casa di carta, Elite, Emily in Paris: queste sono solo alcune delle serie tv che hanno letteralmente ossessionato milioni di spettatori in tutto in mondo. Qual è stato l'impatto che hanno avuto sulla loro vita quotidiana? Hanno influenzato le mode e le tendenze internazionali: ecco dunque quali sono i trend diventati gettonatissimi nel 2021 proprio grazie alle serie.

Il mullet cut di Tokyo – È inutile negarlo, La casa di carta è stato uno dei "fenomeni" del 2021 e con i suoi due capitoli conclusivi ha tenuto incollati gli spettatori alla tv. Se le maschere di Dalì e le iconiche tute rosse erano già entrate nella storia negli scorsi anni, questa volta a influenzare le mode internazionali è stata Tokyo con il suo mullet cut. Dopo il caschetto con la micro frangia, l'attrice ha fatto tornare in voga il taglio cortissimo ispirato agli anni '80. In quante hanno puntato tutto sulla cosiddetta "pettinatura del gallo" negli ultimi mesi dell'anno?

Il taglio corto di Tokyo de La casa di carta

Le tute vintage di Squid Game – Chi non ha sentito parlare di Squid Game, la serie coreana di Netflix diventata in poche settimane la più vista di tutti i tempi? Al di là dei giochi "a prova di morte" e degli strani simboli sui costumi delle guardie, ad attirare le attenzioni del pubblico sono state le tute vintage dei giocatori. Grazie alla serie sono tornate in voga, tanto che addirittura molti brand le hanno rilanciate sul mercato con tanto di numero sulla schiena (come i protagonisti di Squid Game).

Le tute anni ’80 di Squid Game

I baschi di Emily in Paris – Dopo aver spopolato nel 2020, Emily in Paris è tornata su Netflix con una seconda stagione e, così come il debutto, è stata all'insegna del glamour. La protagonista Emily Cooper ha sfoggiato solo look griffati, dal cardigan con la pelliccia di Blumarine al minidress di paillettes di Valentino, fino ad arrivare all'abito black&white di Balmain e al pomposo vestito di tulle rosso di Giambattista Valli X H&M. L'accessorio che ha aggiunto l'ultimo tocco parigino ai suoi outfit? Il basco, ormai considerato uno dei must-have di stagione.

Lo stile parigino di Emily in Paris

I corsetti di Bridgerton – Chi nel 2021 non ha sognato di fronte l'amore da sogno tra Daphne Bridgerton e il duca di Hastings raccontato in Bridgerton? Sebbene la serie sia ambientata ai tempi della Reggenza inglese, lo stile principesco e lussuoso delle protagoniste è riuscito a influenzare le tendenze di stagione. Abiti di tulle, copricapo bon-ton, guanti di raso, gioielli scintillanti: sono solo alcuni dei capi diventati un must, anche se a spopolare più di tutti è stato il corsetto. Quale accessorio migliore per segnare il punto vita con un tocco aristocratico?

Gli abiti d’epoca di Bridgerton

I guanti di Carrie Bradshaw – Il 2021 è stato l'anno del ritorno di Sex and the City, che si sono riunite per il reboot intitolato And Just Like That. Nonostante siano apparse un tantino invecchiate rispetto al passato, non hanno rinunciato alla loro passione per la moda. Scarpe gioiello griffate, maxi gonne di tulle, it-bag griffate, abiti glamour: la serie è un vero e proprio sogno per i fashion addicted più incalliti. L'accessorio diventato un must grazie alla "nuova" Carrie Bradshaw? I guanti, capaci di aggiungere un tocco super sofisticato a ogni look.

I look griffati di And Just Like That

I look "collegiali" di Elite – Elite è tra i teen drama più irriverenti e sfacciate degli ultimi tempi e nel 2021 è tornato su Netflix con una nuova stagione (diventata in poche settimane un successo internazionale). Il capo a cui gli studenti di Las Encinas non rinunciano mai? La divisa, anche se l'hanno declinata in versioni sofisticate e punk. La cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato è che quello stile collegiale fatto di giacche, camicie, gonne a pieghe e cravattino sarebbe diventato un trend da seguire assolutamente per essere glamour.

Le divise rivisitate in chiave può di Elite

I calzerotti a vista di Gossip Girl – Il 2021 è stato anche l'anno del roboot di Gossip Girl, la serie tv che negli anni 2000 ha definito lo stile di milioni di ragazze in tutto il mondo con i look glamour e scintillanti di Serena Van Der Woodsen e il preppy chic di Blair Waldorf fatto di cardigan, camicette, fiocchi e cerchietti. Nella nuova stagione i protagonisti sono decisamente più irriverenti ma non hanno rinunciato alla passione per la moda. Il must-have dell'iconica Constance Billard School di New York? I calzerotti portati a vista, diventati uno dei trend più gettonati dell'anno anche nella vita "reale".