I segreti delle nozze di Iman di Giordania: perché gli sposi hanno tagliato la torta prima di cena Il matrimonio della figlia di Rania di Giordania ha fatto sognare tutto il mondo per l’eleganza del ricevimento: avete notato la torta a sei piani ricoperta di fiori?

A cura di Beatrice Manca

È passata una settimana dalle nozze della principessa Iman di Giordania e di Jameel Alexander Thermiotis, ma continuano a emergere nuovi dettagli della sontuosa cerimonia. La sposa era elegantissima con un abito in pizzo bianco creato per lei dalla Maison Dior, mentre la madre Rania ha abbinato all'abito plissettato una clutch con una dedica speciale. Che ricevimento sarebbe senza una torta nuziale? Quella scelta da da Iman e dal marito Jameel era una spettacolare creazione a sei piani che è stata tagliata dagli applausi…prima della cena!

Il ricevimento di nozze della principessa Iman

Le nozze della figlia del re di Giordania hanno seguito un rito un po' diverso da quello occidentale a cui siamo abituati. Dopo lo scambio dei voti, i novelli sposi hanno preso parte alla tradizionale zaffah, il corteo con musica, canti tradizionali e balli. Solo dopo si procede con la cena. La torta nuziale di Iman di Giordania era una spettacolare creazione a 6 piani, alta più degli stessi sposi e completamente ricoperta di glassa bianca. L'imponente dolce era ricoperto da un motivo di piante rampicanti verdi e delicati fiori, come simbolo di prosperità e armonia.

Iman di Giordania in Dior con il marito Jameel Thermiotis

Gli sposi hanno tagliato la torta con una spada

Per tagliare la torta i due sposi hanno usato una lunga spada: una scelta quasi obbligata, viste le dimensioni del dolce, ma sicuramente scenografica. Un po' esitanti, gli sposi hanno intrecciato le mani sull'elsa della spada, incoraggiati dai canti dei presenti, mentre la regina Rania sistema il velo alla figlia. I video del taglio della torta sono diventati virali sui social, dove in molti fanno gli auguri alla giovane coppia. La monarchia avrà perso il suo fascino, così come il matrimonio, ma è innegabile che le nozze reali lascino sempre il segno!