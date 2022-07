I nomi per bambini più gettonati sono ispirati alle città italiane: ai primi posti c’è Firenze La tendenza del momento è dare ai bambini i nomi di mete turistiche: in classifica ci sono anche due città italiane.

A cura di Giusy Dente

Dopo il sesso è certamente il nome, il dettaglio più gettonato tra le domande che vengono rivolte ai genitori in attesa di un figlio. Tutti sono curiosi di sapere come si chiamerà il bimbo o la bimba che verrà al mondo. C'è chi opta per nomi tradizionali, c'è chi si affida al caso e chi si orienta verso l'omaggio a persone care, ma c'è anche chi preferisce scegliere per qualcosa di originale e diverso dal solito. Secondo una ricerca, la nuova tendenza è farsi ispirare dai luoghi del cuore. Sono in aumento proprio i nomi di bambini ispirati ai viaggi.

Nomi ispirati ai viaggi: il trend del momento

Negli USA ci sarebbe un incremento nelle ricerche addirittura del 40%. Il dato Sto arrivando!iva direttamente da Forbes Advisor che ha utilizzato Forebears.io per scoprire i nomi di bambini ispirati a viaggi e mete turistiche più diffusi negli Stati Uniti. Sul fronte femminile spicca Firenze: ben 164,461 americani che hanno scelto il nome della città d'arte italiana e lo Stato con la più alta incidenza è New York. Seguono Guadalupe e Carolina. Nella classifica c'è anche un altro capoluogo, quello lombardo: Milano è all'undicesimo posto tra i nomi più popolari, al quinto se si considerano solo quelli maschili. Sembra sia gettonato soprattutto tra le famiglie californiane. Si chiama proprio Milan il figlio di Shakira e Piquè. Ma risultano ancora più diffusi Dallas, Preston, Israel e Orlando. Proprio quest'ultimo è al primo posto sul fronte maschile, gettonato soprattutto in Florida. In tutto ci sono ben 60.347 persone che si chiamano così negli USA.

Bambini famosi coi nomi di città

Tra le celebrities è gara a chi trova i nomi più originali, che a volte definire bizzarri è davvero poco! Il figlio di Shakira e Piquè si chiama Milan, ma non è il solo. Dakota è la figlia di Melanie Griffith: è appunto il nome di due stati degli USA (Dakota del Nord e Dakota del Sud). Nella classifica generale già citata dei nomi per bambini ispirati ai viaggi negli Stati Uniti è al 15esimo posto. Si chiamano invece Calico e Sonora due dei tre figli del rocker Alice Cooper: sono due città della California. La ex Spice Mel B ha chiamato sua figlia Phoenix, come la capitale dell'Arizona. Infine Kanye West e Kim Kardashian hanno chiamato la loro terzogenita (nata con madre surrogata) Chicago, proprio come omaggio alla città del rapper.