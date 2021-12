I migliori podcast del 2021: cosa ascoltare per conoscere i segreti di moda e design Le festività di fine anno sono un ottimo momento per recuperare i podcast del 2021: un viaggio tra icone di stile, città da scoprire e tendenze di design.

A cura di Beatrice Manca

I podcast da qualche anno sono diventati una vera e propria mania: dall'attualità alla storia antica, dal gossip alla letteratura, dalla cucina al cinema, impossibile non trovare un argomento che ci appassiona. In un panorama digitale dominato da video e foto, i podcast rappresentano un modo di passare il tempo attraverso l'ascolto. Per questo sono così popolari: sono perfetti da ascoltare mentre si guida, si passeggia o si fa altro. Le festività di fine anno sono un ottimo momento per recuperare i titoli del 2021 che forse non conoscevi: un modo per viaggiare con l'immaginazione senza muoversi dal divano, in compagnia di esperti di moda, grandi architetti e icone di stile.

I migliori podcast di moda del 2021

Visto il crescente successo dei podcast, moltissimi brand di moda hanno deciso di lanciare il proprio prodotto: Chanel ha prodotto una serie intitolata 3.55, che nel 2021 si è rinnovata con episodi dedicati alla letteratura e all'arte. I Gucci Podcast invece parlano di attivismo, ambiente e diritti delle donne. Per le fashion victims, il titolo da non perdere su Storytel è Cabina Armadio, firmato dal giornalista Albi Scotti e Nicolò Cerioni (stylist di celebrità come i Maneskin e Achille Lauro): dalla t-shirt bianca al chiodo in pelle, ogni puntata analizza un oggetto cult. Se invece volete scoprire i segreti degli stilisti non potete perdervi Destinati alla Moda (Apple Podcast) la serie di Elisa Buzzola che racconta le biografie dei più celebri maestri. Ecologisti e spiriti green ameranno Solo Moda Sostenibile, il podcast di Silvia Gambi, disponibile su Spotify.

I migliori podcast su architettura, viaggi e design

Le vite dei grandi architetti, i segreti delle città e le storie dietro gli edifici più celebri: i podcast di architettura e design sono una miniera di idee e suggestioni. Tra i più famosi titoli italiani c'è Caffé Design, il podcast condotto da tre amici, Giuliano, Nanni e Riccardo, che ogni settimana analizzano le ultime tendenze con un tono ironico e scanzonato. Le puntate sono disponibili anche su Spotify e Apple Podcast. Un altro titolo da non perdere sulle piattaforme è Dannati Architetti, una serie scritta da Maria Chiara Virgili che racconta le vite dei maestri dell'architettura, scavando tra gossip e biografia. Se con le restrizioni Covid avete dovuto rinunciare a un viaggio, consolatevi su Spotify con la serie Music & The Cities di Raffaele Costantino che racconta le città italiane a partire dalla loro storia musicale. Un modo per sentirsi subito a Roma, Napoli o Palermo senza alzarsi dal divano.