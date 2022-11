I Maneskin in reggicalze trionfano agli American Music Awards 2022 I Maneskin hanno trionfato agli AMA con la hit Beggin: la band ha ritirato il premio con un audace look coordinato.

A cura di Giusy Dente

Maneskin in Gucci

La carriera dei Maneskin vede la band sempre più proiettata a livello internazionale. Dopo X-Factor, Sanremo e l'Eurovision i quattro si sono imposti con la loro musica e il loro talento ben oltre i confini dell'Italia, un'impresa che ha dell'incredibile. L'ascesa inarrestabile del gruppo sta andando avanti tra concerti sold-out, record, premi e riconoscimenti. Sono entrati nella storia della musica, come prima band italiana premiata agli Mtv VMA: hanno ottenuto il riconoscimento nella categoria Best Alternative con la canzone I Wanna Be Your Slave. E hanno trionfato anche agli American Music Awards, dove ovviamente non hanno rinunciato a un look del tutto originale e personalizzato.

I Maneskin trionfano agli AMA

Domenica 20 novembre si è svolta la 50esima edizione degli American Music Awards, uno dei tre principali eventi statunitensi dedicati alla musica insieme ai Billboard e ai Grammy. La serata si è svolta presso il Microsoft Theatre di Los Angeles in presenza di tantissimi ospiti. Taylor Swift ha vinto in tutte e sei le categorie per le quali è stata nominata (inclusa l'artista dell'anno, il massimo riconoscimento). Hanno ritirato il premio anche Elton John e Dua Lipa, Harry Styles, Kendrick Lamar, Beyoncé. Nell'elenco prestigioso figurano anche i Maneskin, che hanno monopolizzato la categoria relativa alla Migliore canzone rock con la hit Beggin.

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas in reggicalze

I Maneskin con la loro musica stanno conquistando il mondo, ma i quattro componenti del gruppo hanno dalla loro parte non solo il talento. Sono giovani artisti dallo stile unico e riconoscibile, piacciono perché sono audaci e sfidano le convenzioni, perché non temono i giudizi e non hanno intenzione di adeguarsi a modelli predefiniti. La band sin dall'inizio si è imposta con uno stile glam rock fatto soprattutto di outfit coordinati e look genderless, il loro must soprattutto nelle grandi occasioni e sui red carpet. Anche con l'abbigliamento i Maneskin parlano di libertà, autenticità e autodeterminazione oltre ogni barriera.

Gucci è la Maison che più di tutte nel tempo è riuscita a farsi portavoce del loro messaggio e difatti è la Casa di moda che li veste da tempo. Agli AMA la band non ha rinunciato a stupire ancora, come sempre. Hanno puntato su un look coordinato: tutti in reggicalze, con camicie di diverso colore, cravatte nere, giacche (dal grigio al nero passando per il gessato), pantaloni tagliati all'altezza delle cosce e mocassini scuri. Eleganti sì, ma sempre a modo loro.