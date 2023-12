I Maneskin celebrano la fine del tour: bacio di gruppo tra tacchi, guanti e accessori coordinati I Maneskin hanno chiuso il loro primo tour mondiale e hanno celebrato l’evento con un bacio “di gruppo”: ecco cosa hanno indossato per l’ultimo concerto (e per l’irriverente scatto). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

I Maneskin hanno portato a termine un nuovo traguardo: nelle ultime ore hanno conquistato Manchester, chiudendo così il loro tour mondiale dopo l'uscita dell'album RUSH!. Dopo aver viaggiato tra Stati Uniti, America Latina, Australia ed Europa, sui social non hanno potuto fare a meno di celebrare l'evento col botto, approfittandone anche per condividere un toccante messaggio di ringraziamento rivolto a tutti i fan che li hanno sostenuto. I quattro membri della band si sono lasciati immortalare alle prese con un bacio "di gruppo" e naturalmente non hanno rinunciato ai look coordinati all'insegna del rock, ormai diventati un tratto distintivo del loro stile.

Il toccante messaggio dei Maneskin

"Ce l'abbiamo fatta! Ed è stato sentimentale. Non ci sono parole per descrivere la sensazione alla fine del nostro primo tour mondiale. Vogliamo solo ringraziarvi tutti dal profondo del nostro cuore per questo viaggio pazzesco e per l'esperienza appagante e memorabile. Dall'Europa, passando per Stati Uniti, Canada, Messico, Sud America, Australia, Singapore, Giappone fino all'Irlanda e al Regno Unito. Vi amiamo! Questo è un addio e fino ad allora conteremo i giorni per rivedervi", sono state queste le parole che hanno accompagnato la foto di gruppo. I Maneskin per l'occasione si sono lasciati immortalare mentre si baciano (Victoria bacia Ethan, Damiano Thomas), dando l'ennesima prova di essere i paladini del genderless e dell'uguaglianza.

I Maneskin alla fine del RUSH! World Tour

I Maneskin in coordinato a fine tour

I look sfoggiati nella foto di gruppo sono gli stessi del concerto di Manchester, l'ultimo del tour, e naturalmente sono coordinati. Victoria De Angelis ha puntato sullo stile natalizio con un completo camicia e pantaloni in total red a cui ha aggiunto un cappello di Babbo Natale regalatole dai fan e gli stivali di vernice di Gianvito Rossi. Damiano ha scelto lo stile dark lasciando la camicia sbottonata e completando il tutto con dei tacchi di vernice, mentre Ethan e Thomas hanno optato per dei completi doppiopetto, il primo in principe di Galles (con dei guantini di pelle in stile motociclista), il secondo in total black. Cosa li ha accomunati? Una vitaminica cravatta rosso fuoco. Insomma, i Maneskin si sono riconfermati icone di stile: cosa riserveranno ai fan nel loro prossimo tour?