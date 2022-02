I gioielli di Lorena Cesarini a Sanremo: quanto valgono collier, bracciali e anelli scintillanti Lorena Cesarini ha letteralmente spopolato durante a seconda serata del Festival di Sanremo, in occasione della quale si è trasformata in co-conduttrice al fianco di Amadeus. Ha illuminato del palco dell’Ariston con i suoi abiti scintillanti, anche se a fare la differenza sono stati i gioielli preziosi: ecco quanto valgono.

A cura di Valeria Paglionico

Lorena Cesarini è stata la grande protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo 2022, è stata lei ad affiancare Amadeus nella puntata dedicata alle esibizioni dei rimanenti 13 Big in gara. Per lei è stata la prima volta su un palco ambito come quello dell'Ariston e non sorprende che sia apparsa visibilmente emozionata, soprattutto durante il suo monologo sul razzismo. Fin da quando ha sfilato sulla tanto temuta scalinata ha incantato tutti con la sua bellezza mozzafiato, spopolando con dei meravigliosi abiti su misura firmati Valentino e Roberto Cavalli, dal maxi dress nude tempestato di cristalli all'iconico vestito sottoveste da tigre. Ad arricchire gli outfit sanremesi, dei gioielli scintillanti che difficilmente sarebbero potuti passare inosservati: savete quanto costano?

Lorena Cesarini, dal collier floreale agli orecchini pendenti

Lorena Cesarini ha fatto il suo debutto sul palco dell'Ariston con un outfit super luminoso all'insegna del bling-bling: al di là dei cristalli sull'abito, ha sfoggiato un meraviglioso collier floreale tempestato di diamanti che ha attirato tutte le attenzioni degli spettatori. È di Alta Gioielleria, dunque disponibile solo su richiesta, ma un modello simile in vendita sul sito ufficiale del marchio è la Fiorever collana, il cui prezzo è di 99.000 euro.

Il collier floreale di Bvlgari

Il secondo outfit, invece, già super brillante grazie alle paillettes floreali, è stato arricchito da un paio di orecchini di Alta Gioielleria della collezione Serpenti in diamanti e smeraldi con dei fili pendenti ugualmente preziosi. Quanto costa una variante più "minimal" in oro bianco e diamanti? 28.295 euro.

Lorena Cesarini con gli orecchini pendenti della collezione Serpenti di Bvlgari

Il bracciale e l'anello Serpente di Lorena Cesarini

Il look più spettacolare e d'impatto della co-conduttrice è in assoluto quello da tigre firmato Roberto Cavalli by Fausto Puglisi. A renderlo ancora più wilde, alcuni gioielli preziosi della collezione Serpenti di Bvlgari. Lorena ha indossato bracciale e anello coordinati, entrambi avvolgenti e scintillanti in oro giallo e bianco, rubini e diamanti. Sul sito ufficiale della Maison di Alta Gioielleria vengono venduti solo su richiesta e il loro prezzo varia a seconda della quantità di pietre e dei loro carati, anche se è possibile "ripiegare" su delle varianti simili più "economiche" in oro bianco e diamanti (rispettivamente costano 136.000 e 48.000 euro).

I gioielli Serpenti

Lorena Cesarini, quanto costano la collana multicolor e il collier in oro rosa

Per il quarto cambio d'abito Lorena ha puntato sul total black ma lo ha reso luminoso e originale con una collana multicolor (sempre di Bvlgari). Il collier in oro rosa è di Alta Gioielleria ed è decorato con delle pietre variopinte e brillanti, ovvero rubellite, topazi, citrini, ametista, quarzo verde, peridoto e diamanti.

Anche in questo caso il gioiello viene venduto solo su richiesta e, considerando che un modello decisamente più sottile ma ugualmente arcobaleno ha un prezzo di 15.000 euro, deve valere una fortuna. Ad arricchire l'ultimo abito Maison Valentino, quello di paillettes rosso fuoco, la Cesarini ha indossato una collana Bvlgari in oro rosa, madreperla e diamanti. Fa parte della collezione Serpenti ma, trattandosi di un pezzo di Alta Gioielleria, il prezzo varia a seconda delle richieste del cliente. Un modello simile in oro bianco con pavé di diamanti sul sito ufficiale viene venduta a 122.214 euro.