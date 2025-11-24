I funerali di Ornella Vanoni, aveva già scelto il vestito: “È di Dior, fa bella figura”

Ornella Vanoni, 2024

Prima la camera ardente allestita al Piccolo Teatro Grassi di Milano, poi i funerali presso la chiesa di San Marco, nel quartiere Brera (quello dove viveva e dove si è spenta a 91 anni): è tempo dell'ultimo saluto a Ornella Vanoni. La cantante con la sua morte improvvisa (a causa di un arresto cardiocircolatorio) ha lasciato un grande vuoto in amici, parenti, colleghi, semplici fan che hanno avuto le sue canzoni come colonna sonora di una vita intera: capolavori indimenticabili, cantati con una voce di velluto inconfondibile. L'artista era molto amata, apprezzata per il grande talento, la voglia di vivere, l'eleganza e quell'ironia che conquistava immediatamente. Era capace di ridere di tutto, anche di se stessa, di scherzare su ogni argomento con intelligenza, compresa la morte. Impossibile non citare i siparietti con Fabio Fazio. Era ospite fissa a Che Tempo Che Fa, dove spesso ironizzava in modo mai melenso o malinconico sull'età, su quei novant'anni compiuti, sugli acciacchi di salute, sull'avvicinarsi della fine. Proprio in una di queste occasioni aveva anche raccontato come immaginava il suo funerale: aveva predisposto tutto, vestito compreso.

Quale vestito aveva scelto Ornella Vanoni per il suo funerali

A dicembre 2023, ospite di Fabio Fazio negli studi di Che Tempo Che Fa, la cantante aveva ammesso di aver preso tutte le decisioni più importanti per il suo funerale. Le sue volontà saranno rispettate. Come aveva anticipato in quell'occasione, ci sarà come accompagnamento la musica di Paolo Fresu. Il musicista ha raccontato che gli aveva fatto richiesta circa sei anni fa, ma non ha svelato quale brano suonerà in onore della defunta: "Mi chiamò una mattina. Ero a Bologna. Avevo accompagnato mio figlio a scuola. Mi svelò quel suo desiderio, mi disse cosa avrei dovuto suonare". Tra i suoi desideri anche una bara semplice, le ceneri in mare (a Venezia possibilmente) e un vestito in particolare: "Il vestito ce l'ho, è di Dior. Fa bella figura".

Ornella Vanoni in Dior, Sanremo 2021

Perché Ornella Vanoni ha scelto Dior per l'ultimo saluto

Ornella Vanoni ha sempre vantato uno stile estremamente raffinato, elegante, sofisticato. Se agli esordi della carriera lo stilista che la vestita era l'audace Gianni Versace, con la scomparsa di quest'ultimo si è poi avvicinata al rigoroso Gianfranco Ferrè. Ha lasciato che diversi stilisti importanti la vestissero, senza mai tradire quel gusto ricercato nel vestire, che le permetteva di spaziare tra uno stile più minimal-pulito e uno più da diva, più sensuale anche, ma mai volgare o eccessivo. Le gonne a ruota, gli abiti in maglia, la scollatura a barca con le spalle nude sono stati i suoi must have: un guardaroba inconfondibile, che è andato oltre le mode e oltre il tempo. Per l'ultimo viaggio ha scelto Dior, Maison che incarna perfettamente il suo stile, nelle linee e nei colori. Proprio a Sanremo 2021 ha indossato un abito firmato Dior by Maria Grazia Chiuri.