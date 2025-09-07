Perché Donatella Versace ha portato un bouquet di fiori bianchi alla camera ardente di Giorgio Armani

stile e Trend
Donatella Versace è stata tra i volti noti che hanno fatto visita alla camera ardente di Giorgio Armani, allestita nel quartier generale della Maison ieri e oggi. Per quale motivo ha reso omaggio all’amico e collega con un bouquet di fiori bianchi?
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Ieri è stata aperta la camera ardente di Giorgio Armani, lo stilista simbolo della moda Made in Italy che ha perso la vita lo scorso venerdì 4 settembre, lasciando un vuoto immenso nel settore. La location scelta per l'ultimo saluto è il quartier generale della Maison, ovvero l'Armani/Teatro in via Bergognone 59 a Milano, dove fino a qualche mese fa si sono tenute le sfilate della griffe. Allestita con centinaia di candele e mazzi di fiori bianchi, è stata arricchita con una foto del designer in bianco e nero affiancata da una sua citazione: “Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e per la realtà. È da lì che tutto comincia”.

L'ultimo saluto di Donatella Versace

Fin dalle prime ore di apertura la camera ardente di Giorgio Armani è stata visitata da centinaia di persone desiderose di rivolgergli l'ultimo saluto. Tra loro non sono mancati i volti noti, dal sindaco Giuseppe Sala a Maria Grazia Cucinotta, fino ad arrivare a Giuseppe Tornatore e a Carla Sozzani.

L'arrivo di Donatella Vesace
L’arrivo di Donatella Vesace

Donatella Versace non è mancata all'appello, anzi, è stata tra le prime ad aver presenziato, apparendo visibilmente commossa nonostante gli occhiali da sole neri che le coprivano gli occhi. Si è vestita di nero in segno di lutto e ha portato con lei un bouquet di fiori bianchi che ha posizionato tra i corridoi dell'Armani/Teatro. La location rimarrà aperta fino a questo pomeriggio alle 18, poi domani si terranno i funerali in forma privatissima con una ventina di familiari e di persone care.

I fiori bianchi tra i corridoi
I fiori bianchi tra i corridoi

Il significato simbolico dei fiori bianchi nella camera ardente

Giorgio Armani ha sempre avuto un legame speciale con il mondo dei fiori: per lui sono un mix di colori e forme ma anche di natura e cultura, di bellezza selvaggia e creatività. Non sorprende, dunque, che le composizioni floreali siano state sempre al centro del suo universo stilistico, dalla moda al design, riuscendo a toccare sia gli occhi che il cuore con la loro bellezza e con la loro esuberanza.

La camera ardente di Giorgio Armani
La camera ardente di Giorgio Armani

Per decorare la camera ardente, luogo in cui chiunque può andare a salutare lo stilista per l'ultima volta, sono stati scelti solo fiori bianchi e il motivo è molto semplice: sono un simbolo di purezza, di pace, di amore sincero, nonché una sorta di incarnazione del suo stile essenziale, pulito e dalla raffinatezza delicata.

