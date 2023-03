I figli di Matthew McConaughey alle sfilate di Parigi: vestono coordinati con mamma Camila Alves L’attore Matthew McConaughey da oltre dieci anni è sposato con la stilista Camila Alves: avete mai visto i loro figli? Alla Paris Fashion Week hanno conquistato tutti con il loro stile.

A Parigi proseguono le sfilate: lunedì è stato il giorno di Stella McCartney, che ha stupito il pubblico con i cavalli in passerella: la performance era un invito a ritrovare un rapporto più armonico con la natura, tema centrale nelle sue collezioni sostenibili. Ad applaudire la stilista britannica c'era un parterre di star: dalla cantante Avril Lavigne a Jessica Alba, fino alla famiglia McConaughey: la stilista Camila Alves, moglie del celebre attore Matthew McConaughey, ha fatto una rara apparizione con i figli alla Paris Fashion Week.

Camila Alves, chi è la moglie di Matthew McConaughey

Non tutti sanno che Matthew McConaughey da oltre dieci anni è sposato con la modella e stilista Camila Alves. Di recente la coppia ha fatto notizia perché si trovavano sull'aereo Lufthansa costretto a un atterraggio d'emergenza per via della turbolenza. I due hanno tre figli insieme e i più grandi hanno raggiunto la madre a Parigi, insieme alla nonna materna: era assente il padre, probabilmente per impegni sul set. Si tratta di una delle rare apparizioni dei ragazzi: la famiglia è di solito molto gelosa della privacy. Levi Alves McConaughey, 14 anni, è identico al padre: capelli ricci, sorriso smagliante e lineamenti scolpiti. La sorella Vida, 13 anni, invece somiglia alla madre nei lineamenti, ma ha i capelli ricci come il padre.

Camila Alves con i figli Levi e Vida McConaughey

Il look di famiglia in coordinato

Per la sfilata di Stella McCartney la famiglia Alves-McConaughey ha scelto un look coordinato sui toni del beige: la madre Camila ha indossato un tailleur pantalone color tela dalle linee oversize, abbinato a una bralette nera e a un cappello a tesa larga. Ai piedi, stivaletti pitonati (rigorosamente eco) a punta. La figlia Vida ha indossato un abito color guscio d'uovo con orlo asimmetrico e una stampa fumetto, abbinato ai mini Ugg, gli stivaletti must have dell'inverno (ideali per il freddo di Parigi). Levi McConaughey invece ha preferito un completo sportivo con bomber e pantaloni a quadri, completato da una giacca chiara, color tela, perfettamente abbinata ai look del resto della famiglia. Il dna non mente, ma anche lo stile è di famiglia!