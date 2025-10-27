stile e Trend
video suggerito
video suggerito

I collant ti invecchiano? Quali sono i modelli a “effetto anti-age”

Usate i collant nel modo giusto? Ecco quali sono i modelli che invecchiano il vostro aspetto e quali, invece, hanno un effetto anti-age.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

L'autunno è entrato nel pieno e le temperature sempre più basse cominciano a far sentire i loro effetti, costringendoci a fare il tanto temuto cambio di stagione. Il capo che non può proprio mancare nel nostro armadio per rendere i look di stagione super trendy? I collant. Attenzione, però, a quali utilizzare: in alcune varianti, infatti, le calze "ci invecchiano", facendoci sembrare molto più grandi della nostra età. Ecco quali sono i modelli da evitare e quelli da indossare per un effetto "anti-age".

Le calze da evitare per non invecchiare il proprio aspetto

Sapevate che i collant, se indossati nel modo giusto, possono "toglierci" 20 anni, facendoci sembrare più giovani? Al contrario, invece, alcuni modelli ci invecchiano. Da evitare sono i collant spessi, ovvero quelli da oltre 50 den, soprattutto se abbinati a degli abiti bianchi. Sebbene sembrino perfetti per proteggersi dal freddo con stile, in realtà tendono ad appesantire la gamba, "invecchiando" anche l'outfit. A meno che il clima non sia super freddo, dunque, sarebbe bene lasciarli nell'armadio durante le occasioni glamour. Da usare con cautela anche i collant trasparenti: nonostante allunghino la linea del corpo, rendendo la silhouette più fresca e contemporanea, mettono in risalto ogni imperfezione delle gambe.

Collant trasparenti
Collant trasparenti

Dai collant color carne a quelli velati, quali scegliere?

Cosa dire dei collant color carne? In questo caso è fondamentale fare attenzione al colore, che deve abbinarsi al tono della propria pelle. Se la nuance è sbagliata, invece, potrebbero risultare troppo rosa, troppo arancioni o troppo pallide e non si fondono alla perfezione con l'incarnato come invece dovrebbe essere. Le star, ad esempio, puntano tutto su dei modelli lurex e li indossano sotto delle calze a rete, così da rendere le gambe lisce e lucide.

Leggi anche
Come abbinare i 6 capi di tendenza per l'autunno 2026, le combo perfette e i consigli della stylist
Collant color carne indossate con calze a rete
Collant color carne indossate con calze a rete

Da evitare le fantasie di grandi dimensioni, soprattutto se abbinate ad abiti formali e sartoriali: rischiano di rendere un look "datato". Se proprio si desidera una calza decorata, sarebbe bene abbinarla a qualcosa di semplice e minimal. Attenzione anche alla taglia, i collant troppo grandi, infatti, invecchiano il proprio aspetto, ingrossando caviglie e ginocchia. Le calze migliori per un effetto anti-age? Quelle velate: modellano il corpo, attenuando le imperfezioni e lasciando intravedere la pelle naturale.

Collant velati
Collant velati
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Trend
Cos'è il layering di colore, la tendenza dell'autunno 2025 con tonalità stratificate
I collant ti invecchiano? Quali sono i modelli a "effetto anti-age"
I collant ti invecchiano? Quali sono i modelli a "effetto anti-age"
Come abbinare i 6 capi di tendenza per l'autunno 2026, le combo perfette e i consigli della stylist
Come abbinare i 6 capi di tendenza per l'autunno 2026, le combo perfette e i consigli della stylist
Tendenze moda per l'autunno 2025: la guida con tutti i trend di stagione
Tendenze moda per l'autunno 2025: la guida con tutti i trend di stagione
I 6 colori di tendenza per l'autunno 2025, dal giallo burro al cioccolato: quali scegliere e come abbinarli
I 6 colori di tendenza per l'autunno 2025, dal giallo burro al cioccolato: quali scegliere e come abbinarli
Swag gap, la differenza di stile nella coppia: che succede quando un partner è più trendy dell’altro
Swag gap, la differenza di stile nella coppia: che succede quando un partner è più trendy dell’altro
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views