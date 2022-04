I Beckham si preparano al matrimonio di Brooklyn: David posa con Romeo, Cruz ha i denti d’oro Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sposano oggi e i Beckham sono volati a Miami per stare accanto al primogenito nel suo giorno speciale. Come si stanno preparando al matrimonio? Con una dolcissima cena in famiglia.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è un grande giorno per i Beckham: Brooklyn convolerà a nozze con Nicola Peltz, coronando così il suo sogno d'amore dopo essere stato costretto a rimandare il matrimonio per ben tre volte a causa della pandemia. La cerimonia si terrà nella splendida tenuta della famiglia di lei a Palm Beach, in Florida, e il rito sarà ebraico (visto che la sposa è ebrea). Al di là dei dettagli del ricevimento da sogno, ad attirare le attenzioni dei media nelle ultime ore sono stati i Beckham, arrivati in America al gran completo. La capofamiglia Victoria ha documentato sui social la trepidante attesa, rivelando alcuni inediti dettagli di stile.

I Beckham sono arrivati a Miami

"Ci aspetta un weekend emozionante!! Baci da Miami", sono state queste le parole che Victoria Beckham ha usato per accompagnare le prime foto realizzate in America a poche ore dal matrimonio di Brooklyn. Sullo sfondo di un ristorante sofisticato (con tanto di palloncini colorati al tavolo) i membri della famiglia hanno posato felici e affiatati. David, meraviglioso con indosso una camicia a micro pois lasciata aperta sul petto, si è lasciato immortalare prima con Romeo, poi con la piccola Harper, mentre Cruz si è meritato un primo piano con il suo look audace. Oltre a sfoggiare degli appariscenti capelli biondo ossigenato, ha anche indossato un grillz placcato in oro come un vero e proprio rapper. Sfoggerà l'originale accessorio da denti anche al matrimonio del fratello nei panni di testimone?

Cosa indosserà la sposa Nicola Peltz

È inutile negarlo, il dettaglio del matrimonio dell'anno che tutti vogliono conoscere è: chi vestirà la sposa? Nicola Peltz si è rivolta alla stylist delle star hollywoodiane Leslie Freman, che ha pensato per lei a delle creazioni della Maison Valentino. Stando alle indiscrezioni, Pierpaolo Piccioli avrebbe firmato per l'ereditiera due diversi abiti, uno per il rito, uno per il ricevimento, entrambi perfezionati qualche giorno fa nella sede romana della griffe. L'ultimo vestito della sposa, quello per i festeggiamenti e per il taglio della torta, dovrebbe invece essere stato realizzato dalla suocera Victoria Beckham. Insomma, tutto sembra essere pronto per dare il via al party e ai brindisi, a questo punto non resta che aspettare le prime foto degli adorabili sposi.