I 19 anni di Leonardo Renga: reunion di famiglia e torta personalizzata per la festa al ristorante Leonardo Renga ha compiuto 19 anni e per festeggiare ha voluto riunire la sua famiglia. Per lui niente party scatenati, ha celebrato il compleanno con mamma Ambra, papà Francesco e con la sorella Jolanda.

A cura di Valeria Paglionico

Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno messo fine al loro matrimonio da anni ma, nonostante ciò, sono riusciti a rimanere in buoni rapporti. Lo hanno fatto per il bene dei figli Leonardo e Jolanda e non di rado si sono dedicati parole di reciproca stima, dando così prova di essere una perfetta famiglia allargata. Non sorprende, dunque, che per il compleanno del secondogenito abbiano organizzato una "reunion", documentando tutto con foto e video sui social: ecco come ha festeggiato il neo-19enne.

La festa di compleanno in famiglia di Leonardo Renga

Leonardo Renga ha compiuto 19 anni lo scorso 5 maggio e come "regalo" ha chiesto una reunion di famiglia. Sarà perché vive quotidianamente con i genitori separati o perché semplicemente intendeva celebrare il traguardo con le sue certezze, ma la cosa certa è che accanto ha voluto solo mamma Ambra, papà Francesco e la sorella Jolanda. Per lui niente feste scatenate o serate in locali alla moda con decine di invitati, ha preferito l'intimità di una cena al ristorante con tanto di mini torta personalizzata col suo nome. Il "rito scaramantico" a cui non ha rinunciato? Spezzare la candelina prima di esprimere il desiderio.

Leonardo Renga

Le dolci dediche di Ambra Angiolini e Francesco Renga

A documentare la dolce serata in famiglia su Instagram sono stati la mamma e il papà che, super orgogliosi dei 19 anni del figlio, lo hanno immortalato "a tradimento" quando è arrivata la torta. Naturalmente non hanno rinunciato alle dolci dediche social. Ambra ha postato una foto di quando era bambino e la clip attuale accompagnate dalla didascalia: "In questa foto non dimostri i tuoi brillanti 19 anni, ma almeno 18 e cinque mesi di meno. Sono pazza di te da prima di incontrarti e più di quello che pensavo di riuscire ad amare. Sei il mio limite ampiamente superato". Papà Francesco, invece, ha scritto: "19 anni! Auguri amore mio, davanti agli occhi tutta la mia vita. Lo so che ti incazzerai per questo post ma non ho resistito, perdonami". I due ex coniugi non sono forse l'esempio perfetto del fatto che per il bene dei figli si supera qualsiasi incomprensione?

