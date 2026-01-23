Hot take dating, gli appuntamenti diventano “piccanti”: per conoscersi si parla subito di argomenti scomodi

Sarà che si punta a fare una bella impressione, sarà che non si ha troppa voglia di esporsi con discorsi impegnativi con uno sconosciuto, fatto sta che al primo appuntamento nessuno si mette a parlare di argomenti scomodi. Le prime fasi della conoscenza sono quelle più delicate e la prima impressione è fondamentale, ecco perché solitamente si cerca di mostrare la versione di sé migliore, i pregi: è dopo che vengono fuori le magagne! Questo, almeno, è il modo tradizione con cui di solito si affrontano le conoscenze. Le cose potrebbero cambiare drasticamente nel 2026. Come reazione agli appuntamenti "mordi e fuggi" degli ultimi tempi, alle sequenze infinite di incontri tutti uguali scaturiti negli anni di egemonia delle app, adesso si sta assistendo a un'inversione di tendenza. Le persone vogliono riscoprire connessioni autentiche, vere, vogliono conoscere realmente chi hanno di fronte, non vogliono che gli appuntamenti siano tutti uguali: soliti argomenti, solite domande e solite risposte.

Secondo il rapporto Year In Swipe 2025 di Tinder pubblicato a dicembre, infatti, il mondo degli appuntamenti sta per essere stravolto dalla tendenza "Hot take dating". Gli appuntamenti si stanno facendo Hot…ma non in quel senso! Si stanno facendo piccanti perché si sta andando in una nuova direzione: quella di affrontare da subito argomenti delicati solitamente evitati in modo accurato, come la politica, la religione, la giustizia, i diritti LGBT. Il trend incoraggia le persone a essere il più dirette e oneste possibile sui propri punti di vista, soprattutto quelli più controversi e divisivi, quelli che potrebbero suscitare disaccordo. Condividere da subito queste opinioni sarebbe un modo per capire realmente chi si ha di fronte, senza indorare la pillola per poi magari affrontare le red flag tutte dopo, quando è già troppo tardi. È un modo per non perdere tempo con chi non è compatibile con noi sulle questioni importanti, quindi come strategia ha un suo senso. Secondo il rapporto il 37% dei single ritiene fondamentale che emergano valori condivisi sin dal primo appuntamento; il 41% non è disposto a uscire con qualcuno con idee politiche opposte.

L'approccio che abbiamo oggi con i media ha certamente influito su questo nuovo modo di intendere gli appuntamenti. Sui social è possibile esprimere la propria opinione letteralmente su tutto e in qualunque momento, per attirare l'attenzione e ottenere follower. Questo approccio si è riversato anche sulle app di incontri: è lo stesso meccanismo. Ci si espone per attrarre potenziali partner, mettendo in vetrina tutti i propri punti di vista, anche i più problematici. Questo, in fondo, lo si fa con leggerezza se si sa che dall'altra parte c'è qualcuno che potremmo non rivedere mai più, il cui giudizio non ci interessa poi tanto. A volte ci si fa più problemi a esporsi nella propria cerchia di amici e colleghi, per paura di risultare "sbagliati". Con uno sconosciuto, è un rischio che si corre più a cuor leggero: certo, bisogna prima scrollarsi di dosso l'ossessione del "dover fare subito colpo", quella ha guidato le persone fino a oggi.

Leggi anche Choremance: la nuova tendenza è darsi appuntamento al supermercato per conoscersi facendo spesa

Affinché questo approccio funzioni, il segreto è impostare un dialogo costruttivo e non mettersi sulla difensiva. Si può parlare di argomenti scomodi con uno sconosciuto purché non si sfoci nella discussione: bisognerebbe rimanere sempre sul piano della conversazione, appunto per conoscersi e trarre il buono dalla situazione, per far sì che serva a comprendere realmente chi c'è dall'altra parte. Non bisogna prenderla come una sfida, né bisogna prenderla come una missione: far cambiare idea all'altro. Lo scopo non è affatto quello. Si potrà non risultare gradevoli: ma bisogna accettare il rischio e apprezzare l'onestà, purché questa non fagociti l'educazione. Anzi, si potrà apprezzare l'empatia di chi si è dimostrato in grado di opporsi con tatto e rispetto, dimostrando apertura mentale. La cosa importante è che con queste conversazioni profonde e significative si può capire molto prima con chi si è compatibili e con chi no, evitando perdite di tempo. Ed eccessivi investimenti emotivi infondati. Ma attenzione: non è una gara a chi ha ragione e chi torto. Bisogna evitare di fare i "maestrini" della situazione, perché nessuno ha voglia di farsi fare una predica a un appuntamento.