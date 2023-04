Harry e Meghan, perché potrebbero perdere il titolo di Duchi del Sussex Harry e Meghan vivono lontani dalla Royal Family ormai da diversi anni e non sorprende che il nuovo re stia pensando di prendere dei provvedimenti nei loro confronti: ecco per quale motivo potrebbero perdere il titolo di Duchi del Sussex.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry è pronto per tornare in Inghilterra, il prossimo 6 maggio si riunirà alla Royal Family per l'incoronazione di suo padre, re Carlo III, ma lo farà senza la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet. Questi ultimi rimarranno in America dove ormai da anni hanno dato il via a una nuova vita lontana dalle etichette reali. Come l'hanno presa i Windsor? Sebbene ci si aspettasse qualche colpo di scena, tutti sono lieti di poter vedere ancora una volta insieme i due fratelli principi. La cosa che in pochi sanno, però, è che l'assenza dell'attrice potrebbe accelerare la possibile perdita del titolo Duchi di Sussex: ecco cosa sta succedendo a corte.

La storia del titolo di Harry e Meghan

Era stata la regina Elisabetta II a insignire Harry e Meghan con il titolo di Duchi del Sussex dopo il matrimonio del 2018, ora però le cose sono cambiate e non sorprende che la questione sia finita al centro dell'attenzione del nuovo re. Complice la volontà di snellire l'assetto interno della monarchia, sembrerebbe che Carlo voglia togliere il titolo a entrambi i coniugi, allontanandoli in modo ancora più drastico dalla corte. A rivelarlo è stato lo scrittore Robert Jobson, che nel suo nuovo libro intitolato Our King: Charles III — The Man And The Monarch Revealed ha rivelato che Harry non verrebbe più considerato meritevole di essere definito Duca.

La presunta decisione di Carlo

Secondo lo scrittore, Harry sarebbe un "irrecuperabile ostaggio di Meghan" ed è proprio per questo che verrebbe considerato non meritevole di un titolo tanto prestigioso. Attualmente la coppia si presenta al mondo ancora con la dicitura Duchi del Sussex ma presto le cose potrebbero cambiare per volontà di Carlo III, che starebbe pensando di ritirare la decisione messa in atto da sua madre Elisabetta II. Il dettaglio che rimarrebbe invariato, invece, sarebbe il titolo di principe assegnato a Harry (che lo possiede per diritto di nascita). I Royals hanno davvero intenzione di prendere una decisione tanto drastica?