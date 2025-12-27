stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Gordon Ramsay accompagna la figlia Holly all’altare: la sposa con velo e maxi mantello

Holly Ramsay, la figlia di Gordon Ramsay, ha sposato oggi il nuotatore olimpico Adam Peaty. Erano presente anche la famiglia Beckham.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Giusy Dente
10 CONDIVISIONI
Immagine

"Non potrei essere un padre più orgoglioso" ha scritto Gordon Ramsay su Instagram, per festeggiare il matrimonio di sua figlia. Holly Ramsay è la seconda dei sei figli dello chef, sposato con Tana Ramsay. La sposa è un'influencer e attivista sul tema della salute mentale. Nel 2021 ha lanciato il podcast "21 & Over", dedicato proprio a chi affronta quotidianamente problemi di ansia, depressione, insicurezza. La 22enne è convolata oggi a nozze con il campione olimpionico Adam Peaty. Ad oggi lui detiene i l record del mondo dei 50 e 100 metri rana in vasca lunga: nel palmares vanta le medaglie d'oro alle Olimpiadi di Rio e Tokyo e l'argento conquistato a Parigi. I due si sono conosciuti nel 2021, quando il nuotatore era concorrente di Strictly Come Dancing (una sorta di Ballando con le Stelle) assieme a Tilly Ramsay, sorella della sposa.

Holly Ramsay è arrivata in Chiesa accompagnata da suo padre, come vuole la tradizione, avvolta in un ampio mantello bianco, nascondendo per bene i dettagli dell'abito e mostrando solo il bordo in pizzo della gonna e l'immancabile velo candido. "Sono davvero fortunato a poter accompagnare questa bellissima sposa all'altare e a guadagnare un genero incredibile" ha aggiunto su Instagram lo chef, celebre per programmi come Hell's Kitchen e Kitchen Nightmares.

Immagine

La 25enne e il 30enne hanno pronunciato il fatidico sì presso l'Abbazia di Bath sabato pomeriggio, in presenza di familiari e amici: è la Chiesa anglicana che si vede nella serie tv Bridgerton. I festeggiamenti si svolgeranno invece a Kin House, una villa nella campagna del Wiltshire, che accoglierà gli sposi e i loro invitati. Tra questi l'ex giudice di MasterChef: The Professionals, nonché collega del papà della sposa, Marcus Wareing. Presenti anche l'ex calciatore David Beckham assieme alla moglie Victoria Beckham (in abito verde smeraldo del suo brand) e ai figli Romeo, Cruz e Harper. Ha preso parte alla cerimonia il figlio di cinque anni del nuotatore, George, mentre erano assenti i suoi genitori: sembra che non siano in ottimi rapporti. Look rosso firmato Victoria Beckham per Tilly Ramsay, che dopo aver fatto da Cupido ha fatto anche da damigella d'onore alle nozze.

Moda e lifestyle
10 CONDIVISIONI
Immagine
Trend
Come vestirsi a Capodanno 2026: colori di tendenza, look da copiare e gli abiti più originali
Look semplice e chic per l'inverno, 4 idee per abbinare la gonna in pelle con maglioni e camicie
Look semplice e chic per l'inverno, 4 idee per abbinare la gonna in pelle con maglioni e camicie
Dal bomber al montone: 6 giacche pesanti e trendy da indossare in inverno al posto del solito piumino
Dal bomber al montone: 6 giacche pesanti e trendy da indossare in inverno al posto del solito piumino
Come vestirsi a dicembre con il freddo: 10 look da copiare
Come vestirsi a dicembre con il freddo: 10 look da copiare
Quali sono i colori di moda quest'inverno: le 5 nuance da provare (e come si abbinano)
Quali sono i colori di moda quest'inverno: le 5 nuance da provare (e come si abbinano)
Come vestirsi in inverno senza rinunciare allo stile: 5 vestiti che si indossano di giorno e di sera
Come vestirsi in inverno senza rinunciare allo stile: 5 vestiti che si indossano di giorno e di sera
Cappotti invernali, colori e fantasie di tendenza: addio al nero, sono di moda crema e animalier
I 5 maglioni furbi e di tendenza che si indossano di giorno e di sera
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views