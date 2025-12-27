Gordon Ramsay accompagna la figlia Holly all’altare: la sposa con velo e maxi mantello

"Non potrei essere un padre più orgoglioso" ha scritto Gordon Ramsay su Instagram, per festeggiare il matrimonio di sua figlia. Holly Ramsay è la seconda dei sei figli dello chef, sposato con Tana Ramsay. La sposa è un'influencer e attivista sul tema della salute mentale. Nel 2021 ha lanciato il podcast "21 & Over", dedicato proprio a chi affronta quotidianamente problemi di ansia, depressione, insicurezza. La 22enne è convolata oggi a nozze con il campione olimpionico Adam Peaty. Ad oggi lui detiene i l record del mondo dei 50 e 100 metri rana in vasca lunga: nel palmares vanta le medaglie d'oro alle Olimpiadi di Rio e Tokyo e l'argento conquistato a Parigi. I due si sono conosciuti nel 2021, quando il nuotatore era concorrente di Strictly Come Dancing (una sorta di Ballando con le Stelle) assieme a Tilly Ramsay, sorella della sposa.

Holly Ramsay è arrivata in Chiesa accompagnata da suo padre, come vuole la tradizione, avvolta in un ampio mantello bianco, nascondendo per bene i dettagli dell'abito e mostrando solo il bordo in pizzo della gonna e l'immancabile velo candido. "Sono davvero fortunato a poter accompagnare questa bellissima sposa all'altare e a guadagnare un genero incredibile" ha aggiunto su Instagram lo chef, celebre per programmi come Hell's Kitchen e Kitchen Nightmares.

La 25enne e il 30enne hanno pronunciato il fatidico sì presso l'Abbazia di Bath sabato pomeriggio, in presenza di familiari e amici: è la Chiesa anglicana che si vede nella serie tv Bridgerton. I festeggiamenti si svolgeranno invece a Kin House, una villa nella campagna del Wiltshire, che accoglierà gli sposi e i loro invitati. Tra questi l'ex giudice di MasterChef: The Professionals, nonché collega del papà della sposa, Marcus Wareing. Presenti anche l'ex calciatore David Beckham assieme alla moglie Victoria Beckham (in abito verde smeraldo del suo brand) e ai figli Romeo, Cruz e Harper. Ha preso parte alla cerimonia il figlio di cinque anni del nuotatore, George, mentre erano assenti i suoi genitori: sembra che non siano in ottimi rapporti. Look rosso firmato Victoria Beckham per Tilly Ramsay, che dopo aver fatto da Cupido ha fatto anche da damigella d'onore alle nozze.