Holly Ramsay indossa il vestito da sposa della mamma: l’omaggio della figlia di Gordon Ramsay

Il 27 dicembre la figlia di Gordon Ramsay è convolata a nozze. Holly Ramsay ha sposato il nuotatore olimpico Adam Peaty, in una cerimonia che si è svolta in presenza di amici e parenti presso l'Abbazia di Bath. Tutti si sono poi spostati per i festeggiamenti alla Kin House di Kington Langley. La sposa è entrata in Chiesa accompagnata proprio da suo padre: ad accoglierla c'erano anche moltissimi fotografi, paparazzi e curiosi, tenuti a bada da ben otto guardie di sicurezza. Per proteggersi da sguardi indiscreti, ha utilizzato un maxi mantello con cappuccio che ha coperto il vestito bianco.

Il look drammatico e misterioso ha accentuato ancora di più la curiosità intorno alla creazione scelta per il fatidico giorno del sì, che verrà svelata tra qualche giorno. Sembra, infatti, che uscirà un servizio fotografico interamente a lei dedicato sulle pagine di Vogue, stando a quanto riporta il Mirror. Inoltre potrebbe esserci in programma anche uno speciale Netflix dedicato, una sorta di "dietro le quinte" che vedremo nel prossimo show Netflix dello chef.

Il lungo mantello della sposa ha parzialmente rivelato solo alcuni dettagli in pizzo del vestito, con gonna smerlata e completato con immancabile velo candido appuntato ai capelli, raccolti in un elegante chignon. Probabilmente si tratta di una creazione disegnata da Victoria Beckham. Non c'è conferma di questo dettaglio, anche se diversi indizi portano in questa direzione: la sua presenza alle nozze (assieme al marito David Beckham e ai figli), il fatto che abbia firmato gli abiti delle damigelle, il design del fatidico vestito bianco. Le ultime collezioni del suo brand, infatti, presentano molti inserti realizzati con questo materiale.

La sposa ha inserito nel look nuziale un paio di scarpe con tacco a spillo, anche queste decorate col pizzo, di Amina Muaddi. Erano coordinate alle scarpe di sua madre, un dettaglio non di poco conto, soprattutto considerato che alla donna, Holly Ramsey ha fatto anche un omaggio ben più grande. Come molte spose fanno, anche lei ha scelto di cambiarsi d'abito nel corso della giornata. Questa opzione viene scelta soprattutto da chi vuole scandire le varie fasi delle nozze, puntando su un look tradizionale per la cerimonia e poi su qualcosa di più moderno, comodo e sbarazzino per la successiva festa.

La 25enne, stando alle indiscrezioni, avrebbe indossato quindi due abiti diversi durante il ricevimento e uno di questi pare sia proprio quello di sua madre, quello che indossò nel giorno delle nozze con lo chef stellato Gordon Ramsay nel 1996. Era un modello con scollo a V, gonna ampia, maniche corte con perline ricamate sui bordi (le stesse sulla scollatura), che potrebbe essere stato leggermente rivisitato e modernizzato per l'occasione. Gordon e Tana Ramsay sono una coppia affiatatissima e molto innamorata: hanno festeggiato il loro 29esimo anniversario di matrimonio proprio la scorsa settimana.