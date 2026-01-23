stile e Trend
Gli occhiali da sole di Macron vanno a ruba: chi ha firmato e quanto costa il modello alla "Top Gun"

Il Presidente Francese Emmanuel Macron al Forum Internazionale di Davos ha dovuto indossare degli occhiali da sole per un problema all’occhio. La cosa che non avrebbe mai immaginato? Che l’accessorio sarebbe diventato un must.
A cura di Valeria Paglionico
Il Presidente Francese Emmanuel Macron è stato tra gli ospiti del Forum Internazionale di Davos e durante il suo intervento si è "fatto notare" grazie a un accessorio molto particolare: un paio di occhiali da sole specchiati che in molti hanno definito "alla Top Gun" (addirittura anche Donald Trump ne ha parlato). A dispetto di quanto verrebbe da immaginare, non si è trattata di un'entrata "a effetto" ma di una necessità legata a piccolo problema vascolare ad un occhio. Tanto, però, è bastato per far diventare gli occhiali da sole virali: ecco chi ha firmato (e quanto costa) il modello che ha registrato il tutto esaurito in poche ore.

Chi ha firmato gli occhiali da sole di Macron

Gli occhiali da sole con le lenti azzurre specchiate indossate a Davos da Macron sono italiani, firmati dal gruppo iVision Tech. Per la precisione, sono il modello Pacific S 01 Doublé Or e fanno parte della collezione Doublé Or Laminé realizzata da Henry Jullien, storico marchio francese. Prodotti e assembrati a mano negli stabilimenti francesi di Lons le Saunier, sono stati realizzati con l’antica tecnica di laminatura dell’oro, che ha permesso di donare alla montatura robustezza, eleganza e unicità. Per quanto riguarda le lenti, invece, queste sono dell'azienda Dalloz, un'altra famosissima eccellenza francese. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand e sugli e-commerce di moda vengono venduti a 659 euro.

Gli occhiali specchiati di Macron sono sold out

La cosa che forse non si sarebbe mai aspettato è che quegli occhiali da sole sarebbero diventati un must, registrando il sold out nei negozi di Henry Jullien. La ditta produttrice, IVisions Eyewear della IVisions Tech, ha addirittura dovuto oscurare la sua boutique online, viste le continue richieste dei clienti. Al momento non si sa se il modello tornerà sul mercato ma la cosa certa è che, come sottolineato da Stefano Fulchir, Presidente e Amministratore Delegato di Henry Jullien, il Presidente Francese non ha alcuna intenzione di essere trasformato in un testimonial, anzi, quando ha acquistato gli occhiali 2 anni fa, ci ha tenuto a pagarli personalmente.

Macron al Forum Internazionale di Davos
Macron al Forum Internazionale di Davos
