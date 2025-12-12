Gli invitati al battesimo di Athena, la figlia di Beatrice di York: ci sarà anche l’ex principe Andrea

Oggi è una giornata importante per la Royal Family: Athena, la seconda figlia di Beatrice di York, sarà battezzata. Chi sono gli invitati reali.

Oggi, venerdì 12 dicembre, è una giornata importante per la Royal Family britannica: a un anno dalla nascita di Athena, la seconda figlia della principessa Beatrice di York e del marito Edoardo Mapelli-Mozzi, verrà celebrato il battesimo. Nonostante si tratti di un evento particolarmente caro ai genitori, è passato un tantino in sordina, sia perché la coppia ama mantenere una certa riservatezza che per allontanare i riflettori dall'allontanamento dalla corte del principe Andrea, il papà di Beatrice. Dove si terrà la cerimonia e chi ci sarà tra gli invitati?

Dove verrà celebrato il battesimo di Athena

Il battesimo della principessina Athena non si terrà nell'abbazia di Westminster o nella St George Chaper di Windsor ma nella cappella reale del Palazzo di St. James, a Londra, lo stesso luogo scelto in passato dal principe William e Kate Middleton per i battesimi di George e Louis. Si tratta di una piccola chiesa privata costruita all'interno di una residenza a cui la Royal Family è molto legata: si tratta infatti dell'edificio in cui hanno vissuto i monarchi inglesi fino al 1837, ovvero l'anno in cui la regina Vittoria trasferì la corte a Buckingham Palace.

Gli invitati alla cerimonia reale

Chi ci sarà al battesimo di Athena? Nella lista degli invitati ci sono Carlo III e sua moglie Camilla, il principe William e Kate Middleton con i figli, anche se al momento la loro presenza è in forse, visto che probabilmente presenzieranno anche l'ex principe Andrea e l'ex moglie Sarah Ferguson, i nonni della bimba di recente allontanati dalla Royal Family. La principessa Anna ha già dato buca perché impegnata nel Berkshire per fare visita alla Royal Military Academy Sandhurst Sovereign's Parade a Camberley, mentre Eugenie di York e il marito Jack Brooksbank hanno assicurato la loro presenza. La speranza di Beatrice è che i vari gossip legati al padre non distolgano l'attenzione dalla vera protagonista della giornata, la piccola Athena.