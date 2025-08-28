Cos’è il “test Balmoral” a cui la Royal Family sottopone i nuove arrivati a corte

Entrare a far parte della Royal Family è una sfida molto più dura di quanto si potrebbe pensare e non solo perché conquistare un principe o un erede al trono è una cosa che capita decisamente di rado: quando si debutta a corte, bisogna rispettare in modo impeccabile sia il galateo reale che una serie di rigidissime regole imposte dal protocollo. A giudicare i risultati raggiunti sono i Windsor "storici", chiamati a pronunciarsi su quanto sia o meno elegante e adeguato il nuovo arrivato. La cosa che in pochi sanno è che esiste un "rito di iniziazione" specifico a cui vengono sottoposti tutti coloro che per motivi dinastici non fanno parte della classe aristocratica: ecco cos'è il cosiddetto test Balmoral.

Quali sono le prove del test Balmoral

Avete mai sentito parlare del test Balmoral? È una tradizione reale ancora poco conosciuta che va in scena nella tenuta reale scozzese, quella a cui la regina Elisabetta II è sempre stata legata. Si tratta di un rito di iniziazione a cui vengono sottoposti tutti i "nuovi arrivati" nella Royal Family britannica, dunque i fidanzati e le fidanzate delle teste coronate. Considerato essenziale per stabilire se si è all'altezza del ruolo che si andrà a ricoprire a corte, il test comprende una serie di prove informali che dimostrano quanto si è capaci di rispettare il galateo reale. I "concorrenti" devono partecipare a tutte le attività all'aperto con entusiasmo, non dimenticando le tradizioni e le regole del protocollo, dal dress code alla postura, fino ad arrivare al rispetto per l'ordine gerarchico e agli inchini al re.

Da Lady Diana a Kate Middleton, chi ha affrontato il test Balmoral

A essere stati sottoposti al test Balmoral furono sia il principe Filippo che Lady Diana e Kate Middleton (un riferimento alla tradizione c'è anche all'interno della serie The Crown). Addirittura anche la premier Margaret Thatcher affrontò la prova e alla fine la definì la prova un "purgatorio". Se da un lato le Duchesse superarono il rito a pieni voti, dall'altro lato a qualcuno non è andata così bene: è il caso di Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, diventata protagonista di piccole "cadute di stile" durante la vacanza scozzese. Oggi a dover affrontare l'esperienza è Harriet Sperling, la nuova fidanzata di Peter Phillips, figlio della principessa Anna. A pochi mesi dal debutto al Royal Ascot, ora è chiamata a mettere in mostra il suo spirito sportivo, la sua eleganza e la sua capacità di adattamento. Riuscirà a ottenere il giudizio positivo dei Royals?