Gli anfibi si indossano con le gonne: 5 abbinamenti di tendenza da provare Gli anfibi sono tornati di moda e quest'inverno si indossano con mini gonne, longuette a pieghe, gonne a ruota e pencil skirt, ecco tutti gli abbinamenti di tendenza da provare e i look per l'inverno 2024 da copiare.

A cura di Marco Casola

Da sinistra Dior, Benetton, Fendi

Oltre agli stivali cuissardes alti fino alla coscia e ai camperos tra i modelli di scarpe più cool di quest'anno ci sono senza dubbio gli anfibi. Questi stivaletti con fibbie e lacci, solitamente alti alla caviglia, nella maggior parte dei casi si indossano con jeans e pantaloni cargo, per creare un look casual e a tratti rock. La novità del 2024 è però l'abbinamento degli anfibi con gonne più eleganti e bon ton, dalle quelle a pieghe alle pencil skirt a tubo.

Gli anfibi dunque si indossano sotto ogni tipo di gonna e anche con abiti più glamour e formali, questi modelli servono infatti per smorzare vestiti più classici e renderli contemporanei o per suggerire un mood punk, se abbinati con gonne scozzesi e a pieghe. Ecco tutti gli accostamenti possibili e i look di tendenza a cui ispirarsi per creare un outfit con anfibi abbinati a una gonna.

Mini gonna e anfibi

Uno degli accostamenti più classici è quello della mini gonna con gli anfibi. Non solo gonne jeans o casual, ma anche mini gonne in bouclé o in tessuti pregiati come la seta, si indossano con gli stivaletti bassi in pelle. Gli abbinamenti di tendenza prevedono contrasti tra capi dal spore bon ton e anfibi dal sapore rock, magari con imponenti suole chunky o realizzati in pelle verniciata.

Benetton

Gonna a pieghe e anfibi

L'abbinamento più inconsueto è senza dubbio quello tra gonne a pieghe bon ton, con fantasie classiche, come tartan e principe di Galles, e anfibi. E' Dior a lanciare la tendenza, con i look di Maria Grazia Chiuri, designer che rende confortevole il look abbinando a capi dal sapore classico con scarpe moderne e pratiche, adatte a tutte le occasioni.

Dior

Pencil skirt e anfibi

Icona di eleganza e femminilità, la pencil skirt, ovvero quella gonna a matita aderente e simile a un tubino, quest'anno si indossa anche con gli anfibi e non solo con stivali e décolleté dal tacco alto. Per non esagerare con le proporzioni opposte, con questi modelli di gonne si abbinano alla perfezione anfibi slim e stivaletti a pianta stretta e con suola non troppo alta o volumetrica.

Fendi

Abito longuette e anfibi

Perfetto in ogni stagione, l'abbinamento tra abito longuette, magari colorato con una nuance intensa, e stivaletto in pelle, con o senza stringhe, permette di creare un look pratico senza tacchi alti, che sia pratico e allo stesso tempo glamour. Questo mood comfy chic ha spopolato sia sulle passerelle invernali che su quelle per la prossima primavera 2024.

Onitsuka Tiger

Gonna a sirena e anfibi

L'abbinamento inaspettato è quello tra lunghe gonne a sirena, solitamente indossate per la sera, con scarponcini più casual che solitamente si indossano di giorno. L'accostamento tra capi eleganti e accessori meno glamour crea un particolare effetto finale, look simili hanno spopolato sulle passerelle dei grandi designer, da Antonio Marras a Valentino, che smorzano gli abiti formali abbinando scarpe comode e pratiche come gli anfibi.

Antonio Marras