Gli anelli che monitorano il sonno e lo stress: come funzionano i gioielli “intelligenti” Siamo nell’era della tecnologia indossabile: gli smart ring sembrano anelli normali, ma sono in grado di monitorare la frequenza cardiaca, la temperatura e la qualità del sonno.

A cura di Beatrice Manca

Gucci x Oura

Rileva il battito cardiaco e la frequenza respiratoria, misura la temperatura e monitora il sonno: non è uno smartwatch di ultima generazione ma…un anello intelligente. Siamo nell'era della tecnologia wearable, cioé indossabile: sul mercato hanno fatto il debutto i nuovi smart ring, gioielli tech che usano l’NFC o il bluetooth per comunicare con lo smartphone. Adesso arriva la versione "griffata": Gucci ha realizzato il suo smart ring in collaborazione con l'azienda finlandese Oura. Il risultato? Un anello che capace di informare costantemente chi lo indossa del proprio stato di salute.

L’anello "smart" Gucci x Oura

Come funzionano gli smart ring

Gli smart ring presenti attualmente sul mercato permettono di collegarsi al proprio smartphone per eseguire semplici azioni (come sbloccarlo) e hanno alcune delle funzionalità "salute" degli smartwatch. Grazie ai sensori, gli smart ring possono rilevare il battito cardiaco, la frequenza respiratoria e la temperatura direttamente dalle dita, in modo perfino più preciso degli smartwatch da polso. In più, alcuni modelli sono in grado di analizzare la qualità del sonno basandosi sui principali parametri corporei nelle varie fasi. Tutti i dati vengono trasmessi agli smartphone tramite app, consentendo di tenere traccia degli indicatori del nostro stato di salute. Attenzione però: gli smart ring non sono dispositivi medici e non possono in alcun modo diagnosticare, curare, monitorare o prevenire patologie o malattie.

La casa di moda Gucci ha deciso di collaborare con l'azienda ŌURA, specializzata in tecnologia indossabile, per creare un anello capace di coniugare design e funzionalità. L'anello è realizzato in titanio e decorato con la doppia G in oro giallo, il simbolo del marchio. Pesa soli quattro grammi e sfrutta la tecnologia Generation 3 dell'azienda: chi lo indossa può ricevere informazioni costanti sul proprio stato di salute e consigli personalizzati tramite la app ŌURA. L'anello costa 950 euro: dopo lo smartphone e lo smart watch, lo smart ring sarà il nostro nuovo compagno di vita?