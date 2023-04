Giuseppe Giofrè, dalle paillettes con Jennifer Lopez al black&white di Amici

Giuseppe Giofrè, dalle paillettes con Jennifer Lopez al black&white di Amici Giuseppe Giofrè è il nuovo giudice del serale di Amici. Il ballerino ha vinto il talent nel 2012 e nella sua carriera ha collaborato con star internazionali.

A cura di Giusy Dente

Amici è giunto nella sua fase finale, quella decisiva che porterà a decretare il vincitore di questa 22esima edizione del talent show. Il 18 marzo è cominciato il serale. Qui Maria De Filippi ha chiamato tre nuovi giudici: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Quest'ultimo non è affatto nuovo, negli studi del programma, anzi: è una vecchia conoscenza, nonché uno dei volti più amati dal pubblico.

Giuseppe Giofrà balla con Ariana Grande, MTV Video Music Awards 2016

Giuseppe Giofrè torna ad Amici

Proprio ad Amici il danzatore ha cominciato la sua carriera, vincendo il talent di Canale 5 nel 2012. Poi Giuseppe Giofrè ha vestito anche i panni del professionista, assieme a Stefano De Martino, nella ventesima edizione del programma. A distanza di un anno è tornato, ma stavolta per fare un'esperienza ancora diversa. Dopo aver fatto da giudice esterno in alcune puntate pomeridiane, ora è accanto a Michele Bravi e Cristiano Malgioglio in qualità di giudice del serale.

giuseppe Giofrè e Taylor Swift, Reputation Stadium Tour 2018

Dalla vittoria di Amici in poi il 30enne è cresciuto tantissimo: nel suo curriculum vanta collaborazioni con star internazionali. È riuscito a farsi conoscere oltreoceano grazie alla borsa di studio ottenuta vincendo Amici: è volato a Los Angeles dove ha studiato presso la Millennium Dance. Proprio a Los Angeles, sembra che abbia anche un compagno. Negli ultimi 11 anni ha partecipato ai videoclip e alle tournée in giro per il mondo di Britney Spears, Jennifer Lopez, Ariana Grande, Taylor Swift.

Giuseppe Giofrè e J–Lo, It’s My Party Tour

Lo stile di Giuseppe Giofrè

Giuseppe Giofrè ha anche la passione per la moda e si è cimentato come testimonial di campagne pubblicitarie. Oltre a prestare il suo volto per alcuni brand ha anche sfilato sulla passerella di Frankie Morello, per la presentazione della collezione Spring/Summer 2019. L'abbigliamento sportivo, comodo e casual è il suo preferito tra maxi felpe coloratissime, cardigan, l'intramontabile canotta bianca a costine e capi in denim.

Giuseppe Giofrè ad Amici in N21

Nelle occasioni più glamour ama puntare sulle trasparenze: le camicie sono un must. Fino ad ora ad Amici ha vinto il black&white, l'abbinamento vincente per eccellenza che ha proposto sia nella prima che nella terza puntata. Nell'avventura all'interno del programma c'è, ad accompagnarlo per quanto riguarda gli outfit, la stylist Rebecca Baglini.

Giuseppe Giofrè ad Amici in N21

Nella prima puntata ha sfoggiato un total look N21, il brand di Alessandro Dell'Acqua: pantaloni scuri oversize e camicia trasparente con foulard, impreziosito da spilla a forma di scorpione. Nella seconda puntata ha puntato su un total look GmbH: nuovamente camicia bianca portata sbottonata con pantaloni dagli inserti in pelle. Ha completato il look con un paio di scarpe Sonora Boots e con orecchini firmati Alan Crocetti. Confermerà l'accostamento bianco-nero anche nella puntata numero 3?