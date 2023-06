Giulia Stabile festeggia 21 anni: spegne le candeline col top strapless che lascia le spalle nude Giulia Stabile ha festeggiato i 21 anni con gli amici, con immancabile torta e candeline da spegnere. Assente Sangiovanni.

A cura di Giusy Dente

È la danza, la priorità nella vita di Giulia Stabile. La ballerina al momento è in una fase un po' delicata, dal punto di vista sentimentale, ma nella sua grande passione sta trovando forza e voglia di fare. I fan si sono accorti del distacco tra lei e il fidanzato Sangiovanni. La ballerina ha ammesso le difficoltà, si è messa a nudo rivelando di essere spesso preda di pensieri negativi. Ma piuttosto che perdere il controllo e far prevalere le lacrime e la tristezza, ha deciso di sfogare tutto danzando. Difatti ha annunciato un nuovo spettacolo, il 12 luglio a Desenzano. Tra una prova e l'altra c'è stato il tempo di festeggiare assieme agli amici e ai colleghi ballerini. Giulia Stabile ha infatti compiuto 21 anni. Tantissimi gli auguri ricevuti sui social dai fan. Nessun cenno, invece, da parte di Sangiovanni.

Il look di Giulia Stabile per la festa

A distanza di un anno tante cose sono cambiate, nella vita di Giulia Stabile. Dal punto di vista professionale, sta portando avanti progetti televisivi e artistici. È stata confermata a Tu Si Que Vales, dove è stata protagonista anche nella seconda edizione, andata in onda a fine 2022. Ma è ovviamente la danza il suo pane quotidiano. Il prossimo 12 luglio sarà a Desenzano, al timone di una classe di modern destinata a giovani danzatori dai 13 anni in su. Proprio assieme ad amici e colleghi ballerini, ha festeggiato il 21esimo compleanno.

L'anno scorso aveva celebrato la ricorrenza assieme a Sangiovanni, ma ora tra i due sembra sia in corso una crisi. In passato era sempre arrivata una smentita in questi casi, mentre stavolta entrambi si stanno mantenendo più sul vago. La neo 21enne si è comunque esposta definendo il cantante il suo grande amore. Da parte di lui non sono giunti auguri social alla festeggiata, che ha trascorso la giornata con alcuni membri del Balletto di Roma.

Sui social dell'accademia si vede infatti Giulia Stabile circondata dagli amici e dai colleghi, intenta a spegnere le candeline sulla torta, nel corso di un piccolo party a sorpresa organizzato in suo onore. Look sportivo total black per la festeggiata: un top strapless che lascia le spalle nude con fila di bottoni frontale e pantaloni larghi. Nonostante le preoccupazioni di questo periodo nulla riesce a toglierle il sorriso, che assieme alla contagiosa allegria la accompagnano sempre ogni giorno.