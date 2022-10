Giulia Stabile con la collana orsetto a Tu Sì Que Vales: per la terza puntata sceglie la tuta di jeans Il 1 ottobre 2022 va in onda la terza puntata di Tu Sì Que Vales: Giulia Stabile è tornata alla sua amata tuta di jeans, completando il look con accessori griffati.

A cura di Beatrice Manca

Questa sera va in onda una nuova puntata di Tu Sì Que Vales, il talent show di Canale 5. Puntata dopo puntata lo show è diventato un punto di riferimento per i telespettatori: merito del ritmo del programma e della simpatia delle protagoniste femminili. Oltre alla conduttrice Maria De Filippi nel cast infatti sono presenti l'attrice Sabrina Ferilli e Belén Rodriguez, che torna in giuria con look sempre glamour e sensuali. Accanto a lei c'è la ballerina di Amici Giulia Stabile, che anche per la terza puntata ha scelto uno stile fresco e di tendenza.

Tu Sì Que Vales, terza puntata

Giulia Stabile ama i look total denim

La ballerina è appena tornata dalle sfilate di Parigi, dove ha sfoggiato un abito con maxifiocco rosa in perfetto stile Emily In Paris. Per la Paris Fashion Week ha abbandonato le sue adorate sneakers in favore di un paio di eleganti scarpe con il tacco, ma ora la vediamo di nuovo sul piccolo schermo con lo stile sportivo che la contraddistingue. Per la terza puntata del programma, infatti, ha indossato una tuta in jeans con le spalline sottili e un paio di sneakers griffate. Si tratta delle Curb di Lanvin, in vendita sulle piattaforme di shopping online al prezzo di 690 euro.

Le sneakers di Giulia Stabile sono firmate Lanvin

Giulia stabile ha una vera e propria passione per i look total denim: anche per la prima puntata aveva scelto un completo di jeans, con camicia e pantaloni effetto patchwork.

Leggi anche Giulia Stabile debutta a Tu Sì Que Vales: jeans e top griffato per sostituire Belén Rodriguez

Belen Rodriguez e Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales

La collana con l'orsetto di Giulia Stabile

Per la seconda puntata invece aveva optato per un look più romantico, sempre all'insegna della freschezza dei suoi vent'anni: una t-shirt bianca con la scritta Amore! colorata. Per la terza puntata è tornata al total denim, tendenza di stagione dell'autunno 2022, ma senza rinunciare a un accessorio "tenero": al collo infatti indossa una serie di catenine colorate, di cui una con un pendente a forma di orsetto di peluche rosa. Un portafortuna? O un regalo del fidanzato Sangiovanni? Quel che è certo è che il suo stile non passa mai inosservato e con la sua semplicità ha già conquistato il cuore del grande pubblico.