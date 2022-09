Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales: per la seconda puntata indossa la t-shirt “romantica” Giulia Stabile è di nuovo tra le protagoniste di Tu Sì Que Vales. Per la seconda puntata ha scelto un look sbarazzino e “romantico”: ecco quanto costa la sua t-shirt decorata con la scritta “Amore”.

A cura di Valeria Paglionico

È partita a pieno ritmo la nuova stagione televisiva, tra i programmi tornati in onda su Canale 5 c'è Tu Sì Que Vales, il talent show che anche quest'anno vede la conduttrice Maria De Filippi affiancata da tre delle donne più amate dello spettacolo: Sabrina Ferilli, Belén Rodriguez e Giulia Stabile. Per l'ex ballerina di Amici si tratta di un importante traguardo, visto che fino a qualche anno fa non avrebbe mai immaginato di lavorare in tv o di essere riconfermata al timone di uno dei programmi più seguiti del sabato sera. Il segreto del suo successo? La simpatia, il talento e lo stile glamour ma allo stesso tempo sbarazzino.

La t-shirt Amore di Giulia Stabile

Giulia Stabile è tra i volti simbolo di Tu Sì Que Vales e in ogni puntata riesce ad attirare tutti i riflettori su di sé grazie ai look sfoggiati sul palco. Se per il debutto aveva seguito il trend del total denim con un outfit da circa 3mila euro, per il secondo appuntamento col programma ha preferito qualcosa di più romantico. È infatti apparsa al fianco di Belén con indosso una t-shirt bianca oversize decorata con la scritta "Amore!" sul petto. La stampa è stata ripetuta tre volte in colori differenti: l'arancione, il rosso e il giallo. Si tratta di un pezzo firmato Alessandro Enriquez, fa parte della collezione Resort 2023 e sul web viene venduta a 84 euro.

La t–shirt di Alessandro Enriquez

Giulia Stabile con le sneakers a Tu Sì Que Vales

Per completare il tutto la ballerina ha scelto una minigonna a fantasia variopinta e un paio di sneakers bianche, l'ideale per concedersi qualche passo di danza sul palco. Ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati con la frangia che le copre la fronte extra liscia, mentre per quanto riguarda il make-up, ha optato per dei colori molto naturali. Insomma, Giulia non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo stile fresco e casual: sebbene dopo la vittoria di Amici abbia cominciato a indossare solo abiti griffati, rimane fedele alla passione per i capi comodi, colorati e dall'animo sporty.