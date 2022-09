Giulia Stabile a Tu Si Que Vales in total denim: il look per la prima puntata vale 3mila euro La ballerina Giulia Stabile torna nel cast del programma di Canale5 “Tu Si Que Vales” e sfoggia un look casual-chic griffato dalla testa ai piedi.

A cura di Beatrice Manca

Con l'arrivo dell'autunno tornano anche i programmi più amati e seguiti del palinsesto televisivo. Sabato 17 settembre va in onda la prima puntata del talent di Canale5 Tu Si Que Vales. Oltre a Belén Rodriguez, a Maria De Filippi e a Sabrina Ferilli è stata confermata nel cast della nuova edizione la ballerina Giulia Stabile. Vent'anni appena compiuti, un sorriso smagliante e l'inconfondibile frangetta sugli occhi: dopo la vittoria al talent show Amici sta conquistando sempre più ruoli professionali, sperimentando con look di tendenza e ricercati.

Giulia Stabile in Etro tra i conduttori di Tu Si Que Vales

Il look patchwork di Giulia Stabile

Giulia Stabile è un vero e proprio idolo della generazione Z: i fan amano la sua spontaneità e fanno il tifo per la sua relazione con il giovane cantante Sangiovanni. Insieme sono una vera power couple: in poco più di un anno hanno conquistato tv, social e red carpet. Anche quest'anno Giulia Stabile è la "mascotte" della nuova edizione di Tu Si Que Vales: il look scelto per la prima puntata riflette la sua freschezza e la sua giovane età. La ballerina indossa una camicia di jeans effetto patchwork coordinata ai jeans a zampa di elefante: un outfit dal sapore anni Settanta che segue la tendenza del momento, i look total denim.

La camicia di Giulia Stabile è firmata Etro

Camicia e pantaloni sono firmati Etro e costano rispettivamente 1.190 euro e 1.065 euro. Stabile ha rifinito il look con una maxi cintura intrecciata color cuoio e pietre incastonate.

Leggi anche Giulia Stabile debutta a Tu Sì Que Vales: jeans e top griffato per sostituire Belén Rodriguez

I jeans di Giulia Stabile sono firmati Etro

Per dare un tocco casual e metropolitano al look hippie-chic, Giulia Stabile ha indossato un paio di scarpe da ginnastica bianche con lacci colorati: si tratta delle sneakers Curb di Lanvin, modello chunky in vendita sulle piattaforme di shopping online al prezzo di 690 euro. Tirando le somme, il look scelto da Giulia Stabile per la prima puntata di Tu Si Que Vales costa quasi tremila euro (2.945, calcolatrice alla mano) escludendo gioielli e accessori.

Le sneakers di Giulia Stabile sono firmate Lanvin

L'affinità con il cantante Sangiovanni non è solo romantica, ma anche di stile: insieme sono la power couple più trendy del momento!