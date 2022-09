Giulia Stabile alle sfilate di Parigi: addio sneakers, ora indossa tacchi e abito col fiocco Giulia Stabile è tra le star italiane volate a Parigi per la Fashion Week, per lei si tratta di una prima volta all’evento e ha colto l’occasione per dare il meglio di lei in fatto di stile. Niente più sneakers e abiti casual, ora la ballerina sfoggia tacchi e minidress col fiocco.

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2023 e sono moltissime le celebrities volate in Francia per partecipare alle sfilate più esclusive del momento. Tra loro ci sono anche diversi volti noti del nostro paese, da Chiara Ferragni a Elisabetta Canalis, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata una "nuova arrivata". Di chi si tratta? Di Giulia Stabile, l'ex ballerina vincintrice di Amici diventata ormai una vera e propria diva. Non sorprende, dunque, che per la sua prima volta nella ville lumière abbia detto addio a sneakers e abiti casual, preferendo i tacchi a spillo e un sofisticato minidress col fiocco.

Giulia Stabile alla Paris Fashion Week per la prima volta

"Prima volta a Parigi e me ne sono innamorata, pur non capendo una parola di quello che mi veniva detto. E prima volta a un evento che includeva un red carpet, vorrei dirvi che ero tranquilla ma in realtà ero imbarazzatissima e forse un po’ imbranata, come al solito", queste sono state le parole usate da Giulia Stabile per descrivere l'esperienza all'evento glamour firmato Calzedonia. Per lei si è trattata della prima volta a Parigi, della prima volta alla Fashion Week e della prima volta su un red carpet, dunque non ha potuto fare a meno di curare l'outfit nei minimi dettagli. Per l'occasione ha rivoluzionato il suo stile, la ballerina è apparsa quasi irriconoscibile con abito da sera corto e scarpe altissime.

Il minidress di Atelier Emé

Il look col maxi fiocco di Giulia Stabile

A firmare il minidress di Giulia Stabile è stata la Maison Atelier Emé. Per la precisione la ballerina ha indossato l'abito corto Re-Play, un modello a tubino nero ma con un corpino sartoriale strapless a forma di maxi fiocco in raso fucsia. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 290 euro. Per completare il tutto Giulia ha scelto un paio di calze velate di Calzedonia e dei décolleté col tacco a spillo in tinta. Capelli sciolti e ondulati, frangetta sbarazzina che le cade sulla fronte e sorriso smagliante stampato sul viso: l'ex vincitrice di Amici ha dimostrato di non avere nulla da invidiare in fatto di stile alle dive internazionali.