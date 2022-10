Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales con il look anni ’90: la sua t-shirt è dedicata alle Hot Wheels Giulia Stabile è tra le protagoniste della nuova edizione di Tu Sì Que Vales, sul cui palco ha dimostrato di essere un’indiscussa icona di stile. Per la quarta puntata si è ispirata agli anni ’90 indossando la t-shirt delle Hot Wheels.

A cura di Valeria Paglionico

Tu Sì Que Vales è tra i programmi più seguiti di Canale 5, da qualche settimana è partita la nuova edizione e non ha smentito le aspettative dei fan che trascorrono il sabato sera ad ammirare le esibizioni spettacolari dei talenti in gara. Visto che "squadra vincente non si cambia", la combo di conduttori di successo è stata riconfermata e, al di là di Belén Rodriguez, al fianco dei soliti "volti noti" come Maria De Filippi e Sabrina Ferilli c'è ancora una volta Giulia Stabile, l'ex vincitrice di Amici. Tra completi total denim e t-shirt "romantiche", la ballerina ha dimostrato di essere diventata una vera e propria icona fashion, proponendo puntata dopo puntata dei look freschi e glamour.

Chi ha firmato il look di Giulia Stabile

Giulia Stabile è tra le grandi protagoniste di Tu Sì Que Vales e ne ha dato prova anche durante la quarta puntata dell'8 ottobre 2022, in occasione della quale è apparsa sul palco in versione super trendy. La ballerina non ha rinunciato alla sua passione per lo stile casual, anche se ha aggiunto qualche tocco sensuale e griffato. Si è rivolta allo stilista Alessandro Enriquez e ha sfoggiato uno dei look della collezione Autunno/Inverno 2022-23 con minigonna rossa col maxi spacco decorata con dei gattini bianchi e neri e t-shirt ispirata agli anni '90. Il motivo? Oltre a essere leggermente oversize, è anche decorata con l'iconico logo delle Hot Wheels, le macchinine che spopolavano una trentina di anni fa.

Giulia Stabile in Alessandro Enriquez

L'evoluzione di stile di Giulia da Amici a Tu Sì Que Vales

Naturalmente nel look di Giulia non poteva mancare il dettaglio iper sportivo. Ha abbinato il completo dello stilista siciliano a un paio di Converse "futuristiche": le Run star motion firmate Converse, un modello a stivaletto in bianco e nero con la suola a zig-zag (prezzo 120 euro). Insomma, da quando è diventata una star della tv la Stabile ha rivoluzionato in modo drastico il suo stile: se prima puntava solo su tute e outfit comodi per ballare, ora non esita a vestirsi griffata e a lanciare trend glamour come la collana orsetto. Sul palco di Canale 5 apparirà mai con i tacchi come ha fatto alle sfilate di Parigi?