video suggerito

L’outfit premaman di Giulia Salemi a Parigi: abito sottoveste ricoperto di piume e tirabaci Giulia Salemi è volata a Parigi per assistere al Défilé di l’Oréal: l’abito sottoveste total black esalta il pancione ed è illuminato da un collier di diamanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia Salemi

Giulia Salemi è volata a Parigi per l'evento di l'Oréal. L'influencer, che è in dolce attesa del primo figlio dal compagno Pierpaolo Pretelli, è stata tra le protagoniste della Milano Fashion Week, dopo aver preso parte anche alla Settimana della moda di New York. La gioia della gravidanza traspariva dallo sguardo felice e anche dai look, che mettevano in evidenza il pancione. La 30enne ha assistito al Défilé in place de l'Opèra dove hanno sfilato, tra le altre, Elodie, Kendall Jenner, Andie MacDowell e Jane Fonda. Un'esperienza che Salemi ha vissuto tra il pubblico godendosi comunque la magia della Città delle luci.

Il look di Giulia Salemi all'evento di l'Oréal a Parigi

Giulia Salemi sceglie un total black per assistere al Défilé di l'Oréal. L'influencer brilla con un abito nero con scollo a barca e spalline sottili impreziosito da un boa di piume, anche questo nero. La cascata di piume taglia in direzione obliqua la silhouette dell'abito creando un effetto quasi anni Venti. Le piume circondano i fianchi anche nella parte posteriore dell'abito, che presenta anche due spacchi laterali. Il vestito è firmato N°21: si tratta di un modello sottoveste con scollo a V sulla schiena. Il capo è in vendita a 3900 euro. A ultimare il look total black un paio di sandali neri, per dare all'outfit ancora un tocco estivo.

Giulia Salemi con l'abito piume

L'hairstyle di Giulia Salemi con il tirabaci

A impreziosire il look un collier a catena di diamanti e cristalli e un paio di orecchini a forma di fiore. Per quanto riguarda l'acconciatura, Giulia Salemi sceglie un effetto wet raccolti in uno chignon da cui fuoriesce una piccola ciocca, modellata sulla fronte, chiamato tirabaci: si tratta di un piccolo ricciolo, particolarmente di tendenza negli anni Trenta del secolo scorso. Un look dal sapore anni Venti per l'influencer.

Il collier di Giulia Salemi