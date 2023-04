Giulia Pauselli e la difficoltà di accettarsi in gravidanza: “Il corpo della donna merita rispetto” Come accettare il proprio corpo? Come vivere serenamente le trasformazioni fisiche di una gravidanza? Giulia Pauselli ha risposto alle domande delle follower.

A cura di Giusy Dente

A distanza di mesi dal parto, sono tantissime le donne che chiedono consiglio a Giulia Pauselli su come gestire il rapporto col proprio corpo durante la gravidanza e dopo. Lei per nove mesi si è aperta con fan e follower, raccontando le proprie emozioni e le proprie paure, anche in merito alle trasformazioni fisiche che una gravidanza comporta, comprensibilmente difficili da accettare. Come ogni madre ha visto il suo corpo cambiare, ma alla sua community con cui ha un rapporto di grande confidenza ha sempre consigliato di amarsi, prima di ogni cosa.

Giulia Pauselli risponde alle domande dei follower

La ballerina ha partorito 7 mesi fa: lo scorso agosto è nato Romeo. Durante la gravidanza ha continuato ad allenarsi, a praticare attività fisica: lo ha fatto per il proprio benessere e per quello del bambino. Lei da sempre è abituata al movimento e difatti ha continuato a lavorare all'interno del programma Amici, fino a quando non ha deciso di mettere in pausa gli impegni professionali, in vista del parto.

Ha ripreso il suo ruolo all'interno del talent da poco e tornare a esibirsi dopo tanto tempo (e dopo l'arrivo di un figlio) non è stato facile. Qualcuno l'ha ferita, evidenziando una non perfetta forma fisica e una poca padronanza del palco, rispetto al passato. Ma lei con umiltà ha ammesso le proprie difficoltà, promettendo di voler recuperare. La 32enne a se stessa e alle donne che le chiedono coniglio dice sempre di amare e rispettare il proprio corpo. Lo ha ribadito nuovamente rispondendo alle domande di alcune follower.

Giulia Pauselli è tornata con la mente al periodo precedente il parto. Lei nei primi 7 mesi ha messo sù una decina di chili, ma ha sempre vissuto bene il rapporto con la bilancia, cercando di non far diventare il peso un'ossessione. Ha ammesso che come ogni donna temeva che il suo corpo non sarebbe tornato quello di prima, ma ha aggiunto: "Non ho mai permesso alla mia mente di prendere il sopravvento sulla questione della forma fisica. Mi sono informata, chiesto testimonianze ad amiche/colleghe fidate, ma poi mi sono sempre guardata con amore, anche se l'occhio era critico. Il corpo di una donna incinta merita ammirazione e rispetto" ha concluso.

A chi le ha chiesto un consiglio su come vivere serenamente le trasformazioni fisiche che inevitabilmente gravidanza e parto comportano, ha risposto: "Accettarsi è una lunga storia d'amore tormentata. A me ha sempre aiutato fare il massimo per migliorarmi e accettare limiti e difetti. Sapere di aver fatto tutto quello che potevo mi ha dato un sacco di pace con me stessa e aiutato nell'autostima".