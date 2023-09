Gisele Bündchen sull’addio alle passerelle: “Mi sentivo soffocata, ho avuto pensieri autodistruttivi” Gisele Bündchen è una delle modelle più famose e apprezzate al mondo ma nel 2015 ha preso la drastica decisione di dire addio alle passerelle. Oggi è tornata a parlare del motivo per cui ha preso questa scelta.

A cura di Valeria Paglionico

Per anni è stata la modella più pagata al mondo, ha indossato le ali da angelo di Victoria's Secret, ha posato per il calendario Pirelli, ha conquistato innumerevoli copertine e sfilato per i grandi nomi del fashion system: Gisele Bündchen ha fatto la storia della moda e ad oggi, a 43 anni, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza. Nel 2015, però, ha fatto non poco scalpore la sua decisione di dire addio alle passerelle, a partire da quel momento ha continuato a lavorare nel settore ma senza più partecipare agli show in giro per il mondo. Oggi è tornata a parlare di quella scelta, rivelando i veri e drammatici motivi nascosti dietro la decisione che le ha cambiato drasticamente la vita.

Gisele Bündchen, "Sapevo di non voler vivere così"

Gisele Bündchen è stata intervistata da Lee Cowan nel programma CBS News Sunday Morning e non ha esitato a raccontare le sue numerose esperienze nel mondo della moda, concentrandosi soprattutto sul momento in cui ha detto addio alle passerelle. Il motivo di questa scelta? La vita da top model le creava uno stress difficile da sopportare, le sue parole sono state: “Non riuscivo a respirare, mi sentivo soffocare. Vivevo al nono piano e dovevo salire le scale perché avevo paura di rimanere bloccato nell'ascensore e di andare in iperventilazione. Sai quando non riesci a respirare anche quando le finestre sono aperte? Sapevo di non voler vivere così".

Gisele Bündchen sfila per Victoria’s Secret

Perché Gisele Bündchen non sfila più

Come molte delle super top di fama internazionale, anche Gisele per anni ha avuto uno stile di vita super frenetico: beveva continuamente caffè, fumava almeno tre sigarette a colazione e una volta tornata a casa la sera doveva consumare un'intera bottiglia di vino per calmarsi. Se dall'esterno tutti la vedevano come una vera e propria icona a cui non mancava praticamente niente, in verità ogni giorno combatteva la sua battaglia contro ansia e stress. Durante l'intervista con Cowan ha addirittura rivelato di aver avuto istinti suicidi, anche se sono durati solo per poco più di un secondo. Insomma, Gisele è l'ennesima prova del fatto che "non è tutto oro quel che luccica": la vita da top model non è così semplice e meravigliosa come le convenzioni vorrebbero farci pensare.

