Gisele Bündchen, tutti i particolari della nuova casa da sogno della modella L’ex angelo di Victoria’s Secret ha acquistato un ranch in Florida dal valore 9,1 milioni di dollari. Dai campi da tennis agli interni, i dettagli della nuova villa.

A cura di Annachiara Gaggino

Gli interni del ranch di Gisele Bündchen (foto di TopTenRealEstateDeals)

Nuova casa da sogno per Gisele Bündchen. La modella brasiliana ha recentemente acquistato un ranch in Florida che sorge su una proprietà 7,5 acri e che comprende campi da calcio, da tennis, fontane, una piscina con idromassaggio e dieci stalle per i cavalli. La villa da 5,200 metri quadrati conta 9 camere da letto, una suite principale al piano terra con area salotto e bagno privato, un soggiorno con camino e una scale in vetro. La cucina è decorata con piani da lavoro in quarzo italiano Calacatta ed è dotata anche di un bar. Anche l'esterno vanta una zona cottura con forno per pizza, barbecue e un frigorifero per il vino.

Gli interni del ranch di Gisele Bündchen (foto di TopTenRealEstateDeals)

Quanto costa la nuova casa di Gisele Bündchen

Il ranch della top model è situato a Southwest Ranches, nella parte meridionale della Contea di Broward, vicino alle isole Everglades. A metà strada tra Miami e Fort Lauderdale, la città deve il suo nome alle innumerevoli proprietà rurali che vi sono state costruite. Secondo i registri pubblici per il suo sogno country dell'ex angelo di Vicotria's Secret avrebbe speso 9,1 milioni di dollari.

L’esterno del ranch di Gisele Bündchen (foto di TopTenRealEstateDeals)

Tra i vicini di casa della famosa indossatrice anche Dwayne "The Rock" Johnson, i giocatori dei Chicago Bears Devin Hester e Brandon Marshall e la stella dei Miami Heat Udonis Johneal Haslem. La proprietà si aggiunge a quella recentemente acquistata da Bündchen, e che sembra aver pagato 11,5 milioni di dollari, sempre in Florida, di fronte a quella dell'ex marito Tom Brady.