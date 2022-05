Gisele Bündchen posa in calze a rete e zeppe: “A 41 anni mi sento come se fossi solo all’inizio” Gisele Bündchen è diventata protagonista di un servizio fotografico pubblicato su British Vogue. Oltre a posare in versione sensuale e glamour, ha anche parlato del suo rapporto con il tempo che passa, lasciando intendere di non avere affatto paura di invecchiare.

A cura di Valeria Paglionico

Gisele Bündchen posa per British Vogue

Gisele Bündchen è stata una delle modelle simbolo dei primi anni 2000, è stata a lungo la top più pagata al mondo, ha calcato le passerelle internazionali più ambite, prima tra tutte quella di Victoria's Secret. Nonostante ad oggi abbia detto addio alle passerelle, continua a lavorare nella moda tra shooting fotografici e servizi pubblicitari. Di recente, ad esempio, ha conquistato le pagine di British Vogue e, oltre a posare in versione glamour e sensuale, ha anche rilasciato un'intervista esclusiva. Cosa ha dichiarato? Che con l'avanzare dell'età si sente decisamente più bella e in forma di quando era giovane. Invecchiare non le fa paura, anzi, a 41 anni è come se avesse appena cominciato.

I look di Gisele Bündchen per lo shooting

A 41 anni Gisele Bündchen ha posato per British Vogue, dando prova di non avere nulla da invidiare alle colleghe molto più giovani di lei. Nel primo scatto appare sullo sfondo di un corridoio di un albergo mentre è seduta su un tavolo per il servizio in camera, indossa un look della collezione A/I 2022-23 di Michael Kors con body di paillettes color prugna, calze a rete e décolleté con maxi zeppe e tacco largo. Successivamente ha spaziato tra iconici trench Burberry, collant a pois di Falke sfoggiati in topless, body dalla scollatura vertiginosa di Michael Kors, mettendo in mostra la silhouette da urlo e le gambe lunghissime e snelle che da sempre la contraddistinguono.

"Ci è stato detto che la vita è finita a 40 anni"

Al di là degli outfit sfoggiati nel servizio fotografico, ad attirare le attenzioni del pubblico sono state le dichiarazioni rilasciate dalla modella a British Vogue. La top ha spiegato che si sente meglio oggi a 41 anni rispetto a quando era giovanissima. Certo, è da quando aveva appena 20 anni che ha abbracciato uno stile di vita sano, ma è chiaro che invecchiare non le fa paura. "Ci è stato detto che la vita è finita a 40 anni ma io mi sento come se fossi solo all'inizio. Penso di star meglio a quarant'anni rispetto a quando avevo vent'anni e non solo fisicamente", ha spiegato la top brasiliana. Insomma, per Gisele il bello deve ancora arrivare: in quante sognano di prendere esempio dalla sua filosofia di vita?