Giovanna Civitillo in total black, brilla in prima fila a Sanremo col corpetto di paillettes Giovanna Civitillo sta seguendo il Festival di Sanremo 2023 direttamente dalla prima fila. Ha puntato su outfit colorati per non passare inosservata.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo 2023 è partito alla grande, con ascolti da record: nella serata di apertura sono stati sfiorati gli 11 milioni di telespettatori. Amadeus si è confermato un perfetto padrone di casa, accompagnato da Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Il conduttore ha dimostrato nuovamente la sua professionalità, anche nei momenti di maggiore tensione e quelli imprevedibili, come il caos di Blanco: il giovane artista ha distrutto la scenografia a causa di un problema con l'audio. A fare il tifo per Amadeus, c'era seduta in prima fila nel Teatro Ariston sua moglie Giovanna Civitillo, presenza immancabile anche nella seconda serata. Accanto a lei Josè Alberto Sebastiani, il figlio della coppia.

I look sanremesi di Giovanna Civitillo

La moglie di Amadeus si è goduta la seconda serata del Festival di Sanremo direttamente in platea, seduta in prima fila accanto a suo figlio. Dopo l'acceso look color block sfoggiato nel backstage dell'Ariston con Chiara Ferragni, la "first lady del Festival" ha abbagliato vestita di fucsia nella prima serata. Ha puntato, per il debutto sanremese, su un abito da sera monospalla di Rossorame, impreziosito da piume e ruches. Per la seconda serata, invece, ha cambiato decisamente stile, puntando sull'eleganza intramontabile del total black.

Giovanna Civitillo in total black

Giovanna Civitillo brilla con le paillettes sull'abito

Giovanna Civitillo, che ama particolarmente i colori sgargianti, stavolta si è fatta conquistare dalla nuance più glamour per eccellenza. La moglie di Amadeus ha puntato su un abito da sera total black, con ampia scollatura e bretelline sottili, impreziosito da paillettes scintillanti sul corpetto. Acconciatura dagli echi anni Novanta per la 45enne, con un look effetto bagnato leggermente mosso abbinato a trucco molto naturale. La Civitillo ha confermato che col nero in queste occasioni non si sbaglia mai per risultare eleganti.