Giovanna Civitillo a Sanremo in fucsia: per la prima serata sceglie il monospalla con le piume Giovanna Civitillo è tra le grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2023, seguito anche quest’anno direttamente dalla prima fila della platea. Cosa ha indossato la moglie di Amadeus per non passare inosservata?

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La 73esima edizione del Festival di Sanremo è partita e a condurla c'è ancora una volta Amadeus, il direttore artistico che negli ultimi anni ha rivoluzionato e modernizzato la kermesse canora simbolo della cultura italiana. Ad affiancare il padrone di casa ci sono Gianni Morandi, apparso entusiasta ed energico fin dalla prima apparizione sul palcoscenico dell'Ariston, e Chiara Ferragni, che ha debuttato in tv dopo una carriera fatta di post e Stories social. Al di là dei Big in gara, tra le protagoniste dell'evento c'è anche Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, più volte inquadrata seduta in platea in prima fila: ecco cosa ha indossato per non passare inosservata durante la prima serata dell'evento.

Il look vitaminico di Giovanna Civitillo

Giovanna Civitillo non poteva mancare alla 73esima edizione del Festival di Sanremo e, come da tradizione, la sta seguendo direttamente dalla prima fila della platea al fianco del figlio José, così da poter sostenere al meglio il marito Amadeus fin dalla puntata di debutto. Sarà perché vuole essere ben riconoscibile fin dalle prime inquadrature al pubblico dell'Ariston o perché semplicemente ama i look vitaminici dall'animo esuberante. ma la cosa certa è che, così come successo negli anni scorsi, anche questa volta Giovanna ha scelto una tinta super accesa per la serata sanremese. Ha dato il via al festival in fucsia fluo, abbinando abito e scarpe.

Giovanna Civitillo in fucsia a Sanremo

Giovanna Civitillo col monospalla

Per la prima serata del Festival Giovanna ha scelto un lungo abito monospalla firmato Rossorame. Si tratta di un modello in rosa vibrante caratterizzato da un corsetto scultoreo con delle ruches trasformate in spalline e con una gonna a tubo. Lo spacco laterale decorato con delle esuberanti piume in tinta ha rivelato le gambe. Non sono mancate le scarpe coordinate con il tacco a spillo che hanno aggiunto un ulteriore tocco vitaminico all'outfit. Capelli sciolti e leggermente ondulati, trucco accennato e gioielli scintillanti: dopo l'outfit color block della prima apparizione pubblica sanremese, la "lady del Festival" ha ancora una volta dato spazio ai colori forti.