Giovanna Civitillo brilla all'Ariston con l'abito da principessa che scopre le spalle Prima l'oro, poi il turchese e poi il rosa: continua all'insegna del colore la presenza di Giovanna Civitillo all'Ariston, sempre in prima fila.

A cura di Giusy Dente

Giovanna Civitillo in Gai Mattiolo

Giovanna Civitillo sta seguendo il Festival di Sanremo in prima fila all'Ariston con accanto il figlio Jose. I due sono presenze fisse, per nulla al mondo si perderebbero la diretta, pronti a dare il loro sostegno e la loro vicinanza ad Amadeus. La moglie del conduttore serata dopo serata in questi anni (Amadeus è alla sua quinta edizione) ci ha abituati a look sempre curatissimi da vera "first lady".

I look di Giovanna Civitillo all'Ariston

A Sanremo tutto cambia anno dopo anno. Ma c'è una certezza: la predilezione di Amadeus per le giacche scintillanti e dal gusto barocco. Il conduttore è da anni fedelissimo a un brand in particolare, di cui indossa sempre le creazioni alla kermesse: Gai Mattiolo. E anche sua moglie ama molto questo marchio, a cui affida spesso i suoi outfit nelle occasioni speciali. Il Festival di Sanremo è una di queste. Quest'anno ha debuttato in prima fila a teatro vestita d'oro, un abito da vera diva. Poi ha cambiato leggermente registro, optando per un vestito verde acqua stile impero con gonna tempestata di paillettes. I dettagli scintillanti sono i suoi preferiti e difatti hanno fatto la loro comparsa anche nel terzo look.

L'outfit principesco della moglie di Amadeus

Per la terza serata di Sanremo, che ha visto l'esibizione di altri 15 cantanti, Giovanna Civitilla ha scelto nuovamente un abito lungo, color rosa tenue e tempestato di piccoli punti luce. Il vestito ha ampie maniche trasparenti a palloncino, ampia scollatura a barca che lascia le spalle nude e spacco. Ovviamente, si tratta nuovamente di un abito di Gai Mattiolo.