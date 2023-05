Giorgio Armani, la quinta laurea honoris causa: “Sognavo di essere medico e sono diventato stilista” Giorgio Armani ha raggiunto un nuovo traguardo: ha ricevuto la laurea honoris causa in Global Business Management presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Durante la cerimonia ha poi tenuto un toccante discorso dedicato a tutti i giovani studenti.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stato un grande giorno per Giorgio Armani: a 88 anni è diventato ancora una volta dottore ed è tornato a indossare tocco e toga, apparendo non poco emozionato. Ha ricevuto la laurea honoris causa in Global Business Management presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, raggiungendo un nuovo e importante traguardo professionale. La cerimonia si è svolta al Teatro Municipale di Piacenza, la città sua città natale, ed è stata accompagnata da un discorso che punta a essere una fonte d'ispirazione per tutti i giovani che si avvicinano al lavoro: ecco cosa ha dichiarato lo stilista definito il re della moda italiana.

Tutte le lauree honoris causa ricevute da Giorgio Armani

Quella in Global Business Management non è la prima laurea honoris causa ottenuta da Giorgio Armani, ne ha ricevute già altre quattro nel corso della sua carriera, da quella del Royal College of Art a quella della Saint Martins di Londra, fino ad arrivare al titolo conferitogli dall’Accademia di Brera e alla Laurea in Disegno Industriale del Politecnico. Ieri è stato il Magnifico Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Franco Anelli a presentarlo alla platea, lo ha definito uno dei "figli più illustri della città di Piacenza". La consegna dell'attestato, invece, è spettata alla preside Anna Maria Fellegara che ha spiegato: "Per la dimensione internazionale del marchio, per l’approccio olistico alla sostenibilità, per la ricerca inesausta di miglioramento e per la consapevolezza della centralità dell’impresa nella creazione di valore condiviso".

Giorgio Armani e il Rettore Franco Anelli

Giorgio Armani, il discorso dedicato ai giovani studenti

Lo stilista, emozionato in tocco e toga, ha voluto dedicare il suo discorso ai giovani studenti: "È un riconoscimento all’Armani imprenditore, a quella figura che ho dovuto inventare da zero superando, soprattutto all’inizio, momenti di grande difficoltà"."Ho parlato di me pensando soprattutto a voi studenti. E vorrei, con la mia storia, essere un esempio, uno stimolo e ricordare a tutti che il lavoro vero e l’amore portano lontano": Giorgio Armani ha spiegato che la laurea ricevuta gli ha fatto ricordare la sua infanzia e gli esordi della sua esperienza nella moda affrontata con caparbietà e passione. Per lui il percorso è stato molto impegnativo, tanto che a volte ha addirittura dimenticato se stesso. Ai giovani d'oggi non può fare a meno di dire: "Lavorate, tenete duro ma non scordate che a casa avete il gatto, il cane, la mamma, la nonna o l’amante, perché poi andando avanti avrete bisogno di persone al fianco".

Giorgio Armani riceve la laurea honoris causa

"Guardate il mondo con la mente aperta"

Re Giorgio ha poi continuato dicendo che può capitare di modificare o di cambiare rotta lungo il cammino, basti pensare al fatto che lui stesso da giovanissimo sognava di diventare medico. La verità è che anche degli errori simili servono a rafforzarsi e a crescere, l'importante è affrontare tutto con onestà, umiltà, etica, coerenza, dando spazio alla sostanza piuttosto che alla mera apparenza. Il discorso dello stilista si è poi concluso con delle parole destinate a diventare di grande ispirazione per i giovani studenti: "Consiglio di sognare, di credere in ciò che si è, di lasciarsi ispirare e continuare a guardare il mondo con la mente aperta, e con occhi sempre curiosi e trasparenti".