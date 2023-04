Giorgio Armani diventa “dottore”: riceve la laurea honoris causa in Management L’Università Cattolica del Sacro Cuore conferirà allo stilista Giorgio Armani la laurea honoris causa in Global Business Management per le capacità creative e di business.

A cura di Beatrice Manca

Dottore a 88 anni: lo stilista Giorgio Armani festeggia un nuovo traguardo, stavolta accademico. L'Università Cattolica del Sacro Cuore conferirà al designer la laurea honoris causa in Global Business Management. La cerimonia si svolgerà al Teatro Municipale di Piacenza, la sua città d'origine, giovedì 11 maggio, con un intervento dello stesso stilista.

Giorgio Armani, dalla facoltà di medicina all'Alta Moda

Giorgio Armani, classe 1934, è milanese d'adozione: si è trasferito insieme alla famiglia nel 1949, terminando le scuole superiori al Liceo Leonardo Da Vinci. La sua prima vocazione non è stata la moda, ma la scienza: si è iscritto all'università di medicina ma, dopo 3 anni, ha dovuto lasciare gli studi per il servizio di moda. Tornato ha iniziato a lavorate come vetrinista, prima di iniziare a disegnare lui stesso gli abiti, cambiando per sempre il volto della moda Made in Italy.

Giorgio Armani riceve la laurea honoris causa

Adesso Giorgio Armani coronerà il sogno dell'alloro. Del resto chi meglio di lui, che ha portato l'eleganza italiana in tutto il mondo, merita il titolo di dottore honoris causa in Global Business Management? Negli anni la casa di moda che porta il suo nome si è ramificata in linee per lo sport, per il mercato più giovane, per la bellezza e per la casa. Senza mai smettere di vestire le dive sul red carpet e sui palchi più prestigiosi del mondo.